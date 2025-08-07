Участники тяжб стали реже обжаловать решения после повышения судебных пошлин
Данные судебного департамента при Верховном суде РФ за прошедший год показывают, что стороны судебных разбирательств стали реже обжаловать решения арбитражных судов. Эксперты связывают это с повышением судебных пошлин в конце 2024 года.
По сравнению с 2023-м годом апелляционные суды рассмотрели на 8,7% меньше жалоб. Снизилось и число кассационный жалоб — на 15,1%. По словам независимых юристов, опрошенных «Ъ», это последствия существенного повышения судебных пошлин. С одной стороны, заведомо бесперспективные дела больше не попадают в вышестоящие инстанции, но, с другой стороны, доступность правосудия снизилась, рассказали эксперты.
