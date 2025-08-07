Заслуженный мастер спора

На основании статистики, собранной судебным департаментом при Верховном суде РФ (суддеп при ВС), “Ъ” выделил главные тренды в практике арбитражных судов по итогам 2024 года. В частности, сумма средств, взысканных судами в пользу госбюджетов разных уровней, увеличилась в 225 раз год к году, до 3,72 трлн руб. Существенно снизилось количество споров с участием иностранных лиц (на 38%) и число налоговых тяжб бизнеса (на 33,6%). В сфере банкротств продолжается рост за счет физлиц-должников, но уже меньшими темпами: за прошедший год общее количество процедур увеличилось на 15% против подъема на 31,2% в 2023-м. Также проявились первые последствия сентябрьского увеличения размера судебных пошлин — снизилось число апелляционных и кассационных жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суддеп при ВС подвел итоги работы системы арбитражных судов, которые рассматривают в основном экономические споры с участием организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. В арбитражных судах в том числе рассматриваются все банкротные дела (в отношении юрлиц и физлиц), корпоративные споры, часть разбирательств о защите интеллектуальных прав, вопросы административных правонарушений, совершенных предпринимателями и компаниями. Здесь же бизнес оспаривает решения и действия органов государственной власти, в том числе налоговых. В порядке арбитражного судопроизводства разрешаются тяжбы, вытекающие не только из гражданских, но также из административных и иных публичных правоотношений.

За 2024 год в арбитражные суды поступило 2,06 млн заявлений , включая иски, что на 1,7% превышает показатели 2023 года. Но не все из них были рассмотрены, например некоторые заявления суды вернули из-за процессуальных нарушений, какие-то были отозваны самими заявителями.

, включая иски, что Но не все из них были рассмотрены, например некоторые заявления суды вернули из-за процессуальных нарушений, какие-то были отозваны самими заявителями. Всего за предыдущий год арбитражные суды вынесли решения по 1,82 млн дел, что на 2,6% больше год к году.

Наиболее любопытные данные касаются распределения тяжб по категориям. Споры, вытекающие из гражданских правоотношений, составили 60,3% от общего числа рассмотренных дел. Доля разбирательств, возникших из публичных правоотношений, за исключением дел о привлечении бизнеса к административной ответственности по КоАП, примерно в четыре раза меньше — 14,2%. Значительную часть среди всех рассмотренных арбитражными судами дел традиционно заняли банкротные споры — 22,4% (407,2 тыс.) от всех тяжб.

Уменьшение иностранцев

Данные обзора свидетельствуют о существенном снижении (на 38%) числа споров с участием иностранных лиц. Если в 2023 году российские арбитражные суды рассмотрели 24,3 тыс. дел с участием иностранцев, то в 2024 году таких разбирательств было всего 15 тыс., в 68% из которых участвовали представители стран СНГ.

Советник Forward Legal Олег Шейкин объясняет, что значительное увеличение споров с иностранцами в 2022–2023 годах было связано с санкционным и контрсанкционным регулированием и последствиями ухода иностранного бизнеса из России. К 2024 году большая часть споров с ушедшим бизнесом уже была рассмотрена, а иностранный бизнес, который остался в России, адаптировался к новым условиям, уточняет юрист. По мнению советника практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР Кристины Мкртчян, дела с иностранным участием просели не только из-за санкций, но и из-за ухода таких организаций в тень. Избегая судебной активности, иностранный бизнес не оставляет публичных следов своего присутствия в России, подчеркивает госпожа Мкртчян.

Еще одна причина может быть в том, что для разрешения споров со своими зарубежными контрагентами российский бизнес нередко выбирает не государственные, а международные третейские суды (арбитражи).

Просто теперь стороны выбирают не западные институты, а арбитражные центры в Гонконге, Сингапуре и Дубае, замечает юрист Better Chance Александра Лавренова. Но в любом случае это тоже уменьшает количество дел с иностранными лицами в российских госсудах.

Кроме того, указывает госпожа Лавренова, ранее большой популярностью для разрешения споров с иностранцами пользовался так называемый закон Лугового (ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ), который позволяет российским лицам, пострадавшим от санкций, перенести судебное разбирательство в Россию. Однако, по ее словам, к 2024 году инициаторы таких дел поняли, что оставшихся в РФ активов иностранного должника может оказаться недостаточно, а зарубежные юрисдикции зачастую не признают российские судебные решения, вынесенные на основании «закона Лугового». В итоге число подобных заявлений сократилось.

Бюджетный вопрос

Согласно обзору, в 225 раз увеличилась сумма средств, взысканных в пользу бюджетов разных уровней. Если в 2023 году речь шла о 16,5 млрд руб., то в 2024 году арбитражные суды выдали 204 тыс. исполнительных документов на взыскание 3,72 трлн руб. Суддеп при ВС объясняет столь резкий скачок суммы обращениями органов власти «за защитой интересов круга лиц, в том числе государственных интересов по ряду дел».

В качестве примера в обзоре приводится иск Генпрокуратуры РФ к «крабовым королям» Дальнего Востока Олегу Кану и Дмитрию Дремлюге, размер требований по которому составлял почти 400 млрд руб. (см. “Ъ” от 25 января 2024 года). Надзорный орган настаивал, что компании, подконтрольные бизнесменам, в нарушение закона установили иностранный контроль над стратегически важными отраслями экономики России. Также в статистике упоминается иск крымских властей к Кабинету министров Украины, Министерству энергетики Украины и компании «Укрэнерго» о взыскании более 3 трлн руб. ущерба из-за энергетической блокады полуострова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По словам Кристины Мкртчян, цифра 3,72 трлн руб. отражает эффект единичных «сверхдел». Олег Шейкин, в свою очередь, связывает изменения в статистике с активностью прокуратуры. По его словам, то, что еще до 2022 года было частными случаями деприватизации, теперь стало тенденцией. Так, по подсчетам адвокатского бюро NSP, объем активов, изъятых или переданных в управление российскому государству за последние три года, достиг 3,9 трлн руб. (см. “Ъ” от 9 июля).

Но взыскание денег по искам органов власти еще не гарантирует, что бюджет пополнится на соответствующие суммы, ведь у должника может не оказаться достаточно средств и активов на территории России, предупреждает Олег Шейкин. Значительная часть таких решений годами зависает на стадии исполнения, подтверждает Кристина Мкртчян. Впрочем, как правило, госорганы не подают иски, по которым перспектив взыскания нет, отмечает господин Шейкин, и чаще всего речь идет о действующем бизнесе.

Налоговое затишье

Число споров, касающихся применения налогового законодательства, последовательно снижается. В 2022 году количество споров бизнеса с налоговиками составляло 24 тыс., в 2023 году произошел спад до 16,4 тыс., а в 2024-м количество разбирательств снизилось еще на 33,6% — до 10,9 тыс.

Среди объективных факторов, повлиявших на изменение статистики, руководитель направления налоговой практики юрфирмы Tax Compliance Алексей Станчин называет снижение количества выездных налоговых проверок. Кроме того, продолжает господин Станчин, это может быть связано с «субъективным представлением налогоплательщиков об ожидаемом исходе тяжбы» с ФНС, ведь по статистике самого ведомства 83,4% дел рассматривается в пользу налоговых органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Свою роль сыграли также и досудебные процедуры урегулирования спора, смещение фокуса налоговых органов на крупные точечные дела и осторожность бизнеса в условиях роста издержек на судебный процесс, полагает Кристина Мкртчян. К тому же налогоплательщики все чаще теперь обращаются за отсрочкой или рассрочкой налоговой задолженности, обращает внимание генеральный директор юрфирмы «Легикон-Право» Оксана Попова.

Несостоятельный рост

Вместе с тем с 2019 года непрерывно увеличивается объем банкротных дел. В 2023 году рост составил 31,2%, но в 2024 году темпы замедлились вдвое — число поступивших заявлений о несостоятельности возросло только на 15%. Управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков считает общий рост дел о несостоятельности в России на 15% в 2024 году приемлемым, особенно на фоне санкционных ограничений. На его взгляд, замедление темпов банкротств связано в том числе с ослаблением последствий пандемии 2020 года, которая оказала большое влияние в долгосрочной перспективе.

Всего в прошедшем году в арбитражные суды поступило 533,4 тыс. заявлений о банкротстве, из которых принято к производству 504,2 тыс.

В 92,4% дел должниками были физлица, причем только в 9,3% случаев сумма их долга превышала 3 млн руб.

На юрлиц-должников в 2024 году приходилось 6,8% дел о несостоятельности, на ИП — 0,8%.

Старший юрист адвокатского бюро BGMP Павел Маркин отмечает, что особенно заметно снижение числа банкротств юрлиц в абсолютных значениях: в 2023 году их было 45,9 тыс. против 34,2 тыс. в 2024-м. Драйвером роста дел о несостоятельности компаний в 2023 году, объясняет господин Маркин, выступала сложная политическая и экономическая ситуация, а также прекращение действия банкротного моратория 2022 года, сейчас же индикатор корпоративных банкротств говорит о стабилизации экономики.

Инициаторами банкротных дел по статистике чаще всего (в 83,9%) выступают граждане без статуса ИП — их число увеличилось с 347,7 тыс. в 2023 году до 423,1 тыс. в 2024-м. Это, как считает суддеп при ВС, свидетельствует о высоком уровне информированности граждан и доступности для них процедуры банкротства.

На рост числа самобанкротств физлиц влияет достаточно серьезный уровень закредитованности населения, считает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.

Господин Маркин видит в этом и следствие агрессивной рекламы освобождения от долгов. «Раздолжнители» обещают финансово неграмотным гражданам, в первую очередь пенсионерам, списание долгов через банкротство, что также влияет на рост заявлений от самих должников, объясняет партнер корпоративной практики АБ «Вертикаль» Наталья Колерова. Впрочем, эта практика должна сократиться, так как в июле были приняты поправки к закону о рекламе, запретившие обещать списание задолженности через банкротство и обязывающие предупреждать о негативных последствиях этой процедуры.

Доля кредиторов и других заинтересованных лиц, подававших в 2024 году на банкротство должников, составила 8,2%, причем на банки приходится только 0,7% случаев. В свою очередь, Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) как уполномоченный орган в банкротстве инициировала 0,2% дел, подав в прошлом году 15,1 тыс. заявлений о несостоятельности против 20,1 тыс.— в 2023 году. Таким образом, активность ведомства снизилась. Причиной этого может быть больший фокус налоговой службы на тех должниках, которые не обладают признаками несостоятельности, считает Федор Закабуня. Возможно, ФНС оптимизировала свою деятельность, так как банкротство требует значительных судебных расходов, которые часто не возмещаются, добавляет Павел Маркин.

По мнению господина Маркина, снижение активности уполномоченного органа выглядит логичным на фоне общего снижения количества банкротств экономических субъектов, продолжает эксперт. Альтернативой становятся более эффективные инструменты наподобие налогового ареста и реструктуризации налоговой задолженности с использованием обеспечительных мер, указывает Наталья Колерова.

Влияние госпошлин

По данным суддепа при ВС, на 8,7% в 2024 году снизилось количество жалоб, рассмотренных апелляционными арбитражными судами. Кассационных жалоб тоже стало меньше — на 15,1% в сравнении 2023 годом. Наиболее вероятным объяснением этого является реформа госпошлин 2024 года, которая больше всего сказалась именно на перспективах пересмотра судебных актов, говорит юрист практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Ларионов. Такую же версию выдвигает госпожа Попова, полагая, что повышение размера судебных пошлин повлияло как на общий объем споров, так и на количество апелляционных и кассационных жалоб.

Напомним, в сентябре 2024 года был существенно увеличен размер госпошлин для обращения в суд и последующего обжалования судебных решений. Так, за подачу апелляционной жалобы на решение арбитражного суда гражданину теперь необходимо заплатить 10 тыс. руб., а компании придется отдать 30 тыс. руб. Стоимость обращения в окружную кассацию выросла до 20 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Ранее пошлина за обращение в апелляцию или кассацию для физлиц составляла 150 руб., для юрлиц — 3 тыс. руб.

При этом шансы на отмену или изменение решения нижестоящей инстанции не слишком велики: по данным суддепа, в апелляции это происходит в 15,5% случаев, в кассации — в 13,2%. Учитывая общий небольшой процент отмен, высокую госпошлину и стоимость судебного представительства, бизнесу может быть невыгодно продолжать судебные разбирательства, говорит господин Ларионов. Олег Шейкин подтверждает, что участники споров отказываются от обжалования судебных решений по делам с низкими перспективами, если цена спора не оправдывает вложений. Благодаря этому суды избавились от части заведомо слабых жалоб, но доступ к правосудию для менее обеспеченных участников объективно стал сложнее, отмечает Кристина Мкртчян.

По итогам 2025 года Оксана Попова ожидает еще более заметного снижения числа жалоб, поскольку увеличение пошлин затронуло лишь часть второго полугодия 2024 года.

Ян Назаренко