Заочно не получилось

Новочеркасский городской суд отложил заседание по уголовному делу экс-владельца новочеркасского стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна. Материалы поступили в суд еще в конце июня, однако ни одного полноценного заседания проведено не было из-за неявки потерпевших. Владимира Базияна, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, судят заочно: предприниматель скрылся от следствия в Австрии и смог избежать экстрадиции в Россию из-за начала СВО. Следующее заседание назначено на 14 августа.



В четверг, 7 августа, Новочеркасский городской суд отложил заседание по делу бывшего владельца местного стеклотарного завода «Актис» Владимира Базияна, обвиняемого в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и хищении мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 300 млн руб. у Чешского экспортного банка.

Владимира Базияна судят заочно. В суде 7 августа его интересы представляли адвокаты Александр Кирьянов и Владимир Гаврилов. Судья огласила ходатайства потерпевших, в которых говорилось, что они не смогут прибыть на заседания и просят учесть их показания, данные в ходе предварительного следствия.

Несмотря на то что потерпевшие в надлежащем порядке уведомили суд о своем отсутствии, адвокаты подсудимого выступили против рассмотрения дела в отсутствие представителей потерпевшей стороны. Суд принял во внимание возражение защиты и отложил заседание до 14 августа.

Адвокатов господина Базияна возмутило присутствие журналистов в зале. Однако судья заявил, что заседание проводится в открытом режиме и позволил корреспондентам наблюдать за процессом.

Владимир Базиян — бывший владелец заводов «Актис» и «Эскорт» в Новочеркасске. Первый выпускает стеклотару, второй изготавливал оборудование для нефтехимической отрасли. Оба предприятия были построены господином Базияном практически с нуля в начале 2000-х годов.

В 2017 году Арбитражный суд Ростовской области признал Владимира Базияна банкротом. Обязательства господина Базияна перед кредиторами превышали 8 млрд руб., они возникли из-за того, что он лично выступал в роли поручителя по кредитам для своих предприятий.

Назначенный арбитражным судом финансовый управляющий заявил, что в действиях бизнесмена усматриваются признаки преднамеренного банкротства. По мнению управляющего, господин Базиян, поручаясь по кредитам заводам «Эскорт» и «Актис» в 2010–2016 годах, заведомо знал, что предприятия не смогут вернуть кредиты.

Владимир Базиян заявлял об абсурдности подозрения в преднамеренном банкротстве. «Я же не сам обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве»,— отмечал тогда предприниматель.

В 2018 году Новочеркасский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Владимира Базияна о неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Однако материалы были возвращены на доследование, поскольку в действиях подсудимого «обнаружили признаки более тяжкого преступления».

В 2020 году господин Базиян был объявлен в международный розыск. Позже стало известно, что предпринимателя также обвиняют в хищении 300 млн руб. у Чешского экспортного банка. Вероятно, оно связано с выдачей кредитов заводу «Актис», который закупал в Чехии печи и другое оборудование для производства стеклотары. Когда «Актис» был признан банкротом, Чешский экспортный банк предъявил заводу требования на 1,8 млрд руб.

В августе 2021 года господин Базиян был задержан в Австрии по запросу российских властей. Генпрокуратура РФ требовала выдачи предпринимателя, но австрийские власти отказали, сославшись на возможное нарушение прав Владимира Базияна на Родине. В Генпрокуратуре РФ в 2022 году отмечали, что многие европейские государства отказываются от сотрудничества по вопросу экстрадиции россиян по политическим мотивам, обусловленным проведением специальной военной операции на Украине.

