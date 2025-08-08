Госконтракты довели до суда

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс над бывшим главой Адмиралтейского района Сергеем Оверчуком. Первое заседание по существу прошло в Ленинском районном суде. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от предпринимателя Евгения Луганского. Посредником в передаче денег выступил заместитель Сергея Оверчука Игорь Комаров, которого в начале марта суд приговорил к четырем годам условно по другому уголовному делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук в Ленинском районном суде Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков / купить фото Экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук в Ленинском районном суде Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук в Ленинском районном суде Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков / купить фото Экс-глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук в Ленинском районном суде Фото: Коммерсантъ / Константин Леньков / купить фото

Силовики задержали Сергея Оверчука 13 ноября. СКР возбудил в отношении бывшего главы администрации Адмиралтейского района уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Ленинский райсуд 14 ноября избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий.

За два дня до этого, 12 ноября, Сергей Оверчук по собственному желанию уволился с должности главы администрации, которую он занимал с 2020 года. Его отставку принял губернатор Петербурга Александр Беглов. В этот же день оперативники провели обыски в помещении администрации, а также по месту проживания Оверчука.

Петербургские чиновники, которые впоследствии становятся фигурантами уголовных дел, увольняются «добровольно» не в первый раз. В 2024 году также по собственному желанию, за несколько часов до обысков, уволился глава комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Он объяснил это решение возрастом (Дмитрию Чернейко 65 лет.— «Ъ-СПб») и заявил, что потратит освободившееся время на отдых. Уже на следующий день экс-чиновник вместе с женой Татьяной стали участниками уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения).

Ленинский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Оверчука в конце июля. Вместе с экс-чиновником фигурантом по делу проходит предприниматель Евгений Луганский — генеральный директор ООО «Гавань» и ООО «Перекресток». Его, соответственно, обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу (ст. 291 ч. 5 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

В четверг, 7 августа, в Ленинском райсуде прошло первое слушание дела по существу. В этот раз, в отличие от заседания по мере пресечения, Сергей Оверчук не прятался от фотокамер за капюшоном, однако пообщаться со СМИ не согласился. Бывший чиновник выступил против фото- и видеосъемки во время процесса, но судья работу журналистов не ограничила.

На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение. По данным следствия, взаимоотношение Евгения Луганского и Сергея Оверчука начались в 2021 году. Тогда, согласно материалам дела, фигуранты договорились о сотрудничестве. Чиновник согласился всячески способствовать заключению госконтрактов с компаниями господина Луганского: например, заранее оповещать о планируемом размещении конкурса.

Взамен предприниматель согласился передавать главе района 500 тыс. рублей за каждый заключенный контракт. В процессе, как полагает следствие, сумма взятки изменилась: Сергей Луганский передавал господин Оверчуку 5% от суммы каждого выигранного тендера.

Посредником в схеме выступил заместитель главы района Игорь Комаров. В начале марта суд приговорил его к четырем годам условно за взятки, которые он получал за общее покровительство при выполнении контракта по благоустройству сквера на Рижском проспекте. Экс-чиновник обещал, что не будет принимать каких-либо мер, если исполнитель допустит нарушения условий договора.

В период с 2022 по 2024 год благодаря поддержке районной администрации с компаниями Евгения Луганского было заключено 24 госконтракта на ремонтные работы в детском саду, в образовательной и спортивной школах. Для выполнения условий договоров предприниматель привлек ООО «Микарт», ООО «Рд-Стройконсалт», ООО «Легион-Строй», ООО «Спектра ООО «Метмастер», ИП Алексаняна А. Д. В один из случаев глава района поспособствовал расторжению уже заключенного контракта на ремонт школы с другим исполнителем, чтобы на повторном конкурсе победу одержало ООО, связанное с господином Луганским.

В период с 10 октября 2022 по 31 марта 2024 года Евгений Луганский передал Сергею Оверчуку за помощь 8 млн рублей, говорится в обвинительном заключении.

Евгений Луганский во время заседания согласился с зачитанным прокурором и признал вину. Сергей Оверчук комментировать предъявленное обвинение не стал, заявив, что сделает это позже. При этом, в ноябре, во время избрания меры пресечения экс-чиновник вину признавал. Адвокат бывшего главы районной администрации Антон Куликов отметил, что обвинительное заключение содержит ряд противоречий и небрежностей: например, неточности в сроках передачи взятки. Следующее заседание, на котором запланирован допрос двух свидетелей, пройдет 4 сентября.

Надежда Ярмула