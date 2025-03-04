Утративший пост чиновник остался на свободе

Экс-заместителю главы Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Игорю Комарову суд назначил четыре года условно за взятки, которые он получал за общее покровительство при выполнении контракта по благоустройству сквера на Рижском проспекте. Чиновник пообещал, что не будет принимать каких-либо мер, если исполнитель допустит нарушения условий договора. В настоящее время также расследуется дело бывшего главы района Сергея Оверчука, которому вменяют схожие преступления. Правоохранители считают, что Комаров был посредником Оверчука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Комаров

Фото: Сообщество ВК «Адмиралтейский район Санкт-Петербург» Бывший заместитель главы администрации Адмиралтейского района Игорь Комаров

Фото: Сообщество ВК «Адмиралтейский район Санкт-Петербург»

Силовики пришли к Игорю Комарову летом минувшего года — ранним утром 4 июля. На следующий день стало известно, что после серии обысков он задержан в качестве подозреваемого по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при реализации контракта на благоустройство сквера у особняка Кирштена на Рижском проспекте. Через пару дней суд поместил чиновника по ходатайству следствия в СИЗО. В Следственном комитете России (СКР) по региону уточнили, что Комаров предложил тогда покровительство со своей стороны руководителю фирмы «Матис», получившей подряд на работы.

В материалах дела сказано, что замглавы пообещал «способствовать в заключении контракта на подготовку сметной документации по благоустройству сквера в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и дальнейшему непринятию мер в случае выявления у ООО "Матис" нарушений в рамках исполнения контракта». А также гарантировал, что поможет избежать ответственности, если должностные лица обнаружат нарушения в работе.

Согласно оперативным данным, свой первый транш в размере 150 тыс. рублей Комаров получил 12 января 2022-го, а 10 ноября того же года, после приемки выполненных работ,— ему выплатили оставшиеся 1,1 млн рублей.

Благоустройство сквера было завершено осенью 2022 года. На работы было потрачено около 25,5 млн рублей.

В ноябре 2024 года, когда Игорь Комаров еще находился в изоляторе, правоохранительными органами был задержан его экс-руководитель — Сергей Оверчук. Главу района также обвинили во взяточничестве. Он был освобожден от должности буквально накануне этих событий — решением губернатора Александра Беглова. Основанием стало заявление об увольнении по собственному желанию. В СКР полагают, что последний получал откаты именно через своего заместителя — Комарова. При этом в этом деле фигурировали уже другие компании: «Гавань», «Микарт», «РД-Стройконсалт», «Легион-Строй» и «Спектра».

Свою вину в получении взятки Оверчук признал почти сразу. Вместо СИЗО ему избрали запрет покидать город и посещать массовые мероприятия.

Игорь Комаров также признал свою вину полностью и заключил сделку со следствием. Защита просила суд принять во внимание, что фигурант — единственный кормилец в семье, его дочь учится в вузе платно. Более того, он помогает СВО.

3 марта Ленинский районный суд Петербурга, несмотря на требование прокуратуры назначить реальное наказание в виде четырех лет строго режима, дал ему четыре года условно со штрафом в 3,7 млн рублей, а также на пять лет лишил права занимать руководящие должности на госслужбе. Также, в порядке конфискации имущества, суд взыскал с Комарова в доход государства 1,2 млн рублей, соответствующие размеру полученной им взятки.

Андрей Кучеров