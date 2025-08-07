Вечер стендапа, сокровища степей или танцпол клуба

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут посетить выставку в областном музее краеведения, побывать на концерте Алексея Глызина, оценить шутки участников стендап-шоу или женскую поэзию. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



9 августа в 19:00 в кафе «Ростов» состоится творческий вечер Алексея Глызина — эстрадного певца, музыканта и радиоведущего, заслуженного артиста РФ, обладателя премии «Шансон года».

Стоимость билетов — от 4300 руб. (16+).

9 августа в 19:00 на концертной площадке клуба «Мед» выступит группа Neverlove. Эта рок-группа из Москвы стала популярной благодаря платформе TikTok. Свой стиль сами музыканты определяют как «лав-метал», sexmetal и «глэм-метал». На счету коллектива 12 студийных альбомов и 44 сингла.

Стоимость билетов — от 1900 руб. (16+).

10 августа в 19:30 на танцполе клуба Roof Live даст концерт «Буерак х Pompeya». Буерак — российский диджей и продюсер, известный экспериментами с электронной музыкой и живыми выступлениями. Новый концерт это коллаборация с Pompeya — популярной группой из Москвы, которая работает в стиле indie rock с элементами психоделии и поп-рока.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (12+).

10 августа в 21:00 на сцене театра «Линии» — драма «Морфий». Это пьеса по одноименному рассказу Михаила Булгакова. Персонажи оказываются запертыми в пространстве, внутри которого возникают темы мужского и женского начала, падения гения, соблазна, слабости человека и невозможности изменений.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» идут показы комедии «Иван Семенов. Первый поцелуй». Главный герой под влиянием Танечки из веселого хулигана превращается в «сына маминой подруги», от которого отвернулись друзья. Для того чтобы вернуть друзей и любимую, Ивану нужно победить чемпиона.

Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)

Еще одна премьера — комедия «Атель-Матель». Саша Родионов — пронырливыи «обнальщик» из Москвы. Он задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Жену и детей он убеждает в том, что это — обычный отпуск. В итоге Александр вынужден был выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Для любителей хоррора — фильм ужасов «Затерянное место». Женщина с сыновьями-близнецами живет в лесном доме, который защищает их от зла. Дети беспрекословно подчиняются матери. Однако вскоре один из мальчиков начинает сомневаться в честности мамы.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

8 августа с 20:00 в Flash Bar состоится пятничное стендап-шоу. На сцену выйдут участники интернет- и ТВ-проектов, премьер-лиги КВН и лиги городов ТНТ. Организаторы обещают веселый вечер.

Стоимость билета — 700 руб. (18+).

9 августа в 19:00 во Flash Bar состоится Вечер женской поэзии. В программе — стихи местных авторов о любви и прочих чувствах.

Стоимость участия — от 700 руб. (16+).

9 и 10 августа с 10:00 в Музее краеведения откроется выставка «Сокровища донских степей». Эта экспозиция — визитная карточка музея. За десятилетия она неоднократно пополнялась новыми экспонатами. Многие из них, хранившиеся в запасниках, посетители увидят впервые.

Стоимость билетов — от 250 руб. (6+).

