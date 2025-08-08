Где это лицо, где этот дом

На всех столичных стройках к 1 сентября установят круглосуточные КПП с проверкой лицевой биометрии для контроля за рабочими. Система будет внедрена за счет девелоперов, суммарные расходы на ее установку оцениваются примерно в 10 млрд руб. Застройщики новую меру поддерживают, хотя и оговариваются, что реализовать новые требования в сжатые сроки будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Москве все строительные площадки к 1 сентября 2025 года оборудуют системами распознавания лиц с использованием биометрии, рассказал “Ъ” заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, это повысит «антитеррористическую защищенность объектов и минимизирует риски несанкционированного проникновения» на стройплощадки.

Системы контроля предназначены для «аутентификации и автоматизированного учета» лиц, работающих на стройках, говорится в опубликованном в начале июля распоряжении департамента информационных технологий и департамента градостроительной политики Москвы. В документе при этом указано, что требование распространяется как на иностранцев, так и на граждан РФ, а установка систем производится за счет застройщиков. Данные будут передаваться в систему «Цифровой двойник», единый центр хранения данных и региональный сегмент единой биометрической системы (ЕБС), говорится в распоряжении.

В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” напомнили, что по действующему законодательству для граждан РФ регистрация и использование биометрии строго добровольны и осуществляются только с их согласия.

С 1 сентября мигранты в Москве и Мособласти обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении». С помощью последнего власти смогут отслеживать «геолокацию абонентских устройств», то есть местоположение самих иностранных граждан (см. “Ъ” от 20 мая).

Всего в столице около 5,5 тыс. строек, следует из данных интерактивной карты «Стройки Москвы». «Стоимость установки одной-двух точек на один объект составляет до 2 млн руб.»,— говорит собеседник “Ъ” на биометрическом рынке. С учетом закупки оборудования, монтажных работ и абонентской платы совокупная стоимость за один КПП с проверкой биометрии составит порядка 1,2 млн руб., добавляет управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. По его словам, одного КПП для «стандартной площадки строительства хватает». Он считает, что оборудовать стройки КПП с проверкой биометрии в срок реально, но «все зависит от длительности процессов согласования и других факторов».

Основные проблемы, которые будут возникать у застройщиков, связаны с этапом пусконаладочных работ и началом эксплуатации — надо найти нужное оборудование в короткий срок, с учетом ограниченных запасов на складах дистрибуторов, считает замдиректора департамента проектирования ИБ-компании «Информзащита» Никита Наговицын. «Специфика строительных площадок в том, что у них часто возникают проблемы с каналами связи: провод могут случайно повредить. При этом новые требования предполагают использование исключительно проводного интернета»,— подчеркивает гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков. Также он говорит, что сейчас есть сложности с интеграцией различных систем контроля и управления доступом (СКУД), регионального сегмента ЕБС и реестра строителей, так как «процесс только запускается и в большинстве СКУД нет требуемой функциональности».

Опрошенные “Ъ” застройщики в целом поддерживают инициативу. «Решение оправданно в рамках укрепления общей системы безопасности в стране»,— считает директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Сергей Тимохин. По словам Олега Колченко, сегодня на каждой строительной площадке «достаточно жесткий контроль доступа людей и техники», оборудование КПП системами проверки биометрии повысит безопасность. Но реализация такого решения в «сжатые сроки с учетом всех технических и нормативных требований — непростая задача»,— добавляет управляющий директор девелопмента группы «Самолет» Арцрун Геворкян. Он говорит, что компания уже внедряет и тестирует «цифровой пропускной режим с аутентификацией по Face ID для строительных объектов».

Алексей Жабин, Дарья Андрианова