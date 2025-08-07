Bloomberg: Трамп допустил готовность Путина обсуждать обмен территориями

Президент США Дональд Трамп предположил, что его российский коллега Владимир Путин может быть готов к началу мирных переговоров по Украине при условии обсуждения обмена территориями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

По данным агентства, такое мнение американский президент высказал во время телефонного разговора с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась накануне, после встречи в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Во время переговоров Дональд Трамп также выразил оптимизм относительно перспектив прекращения огня на Украине. Он не исключил и возможность проведения саммита с участием лидеров России и Украины. На следующий день помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что место встречи господ Путина и Трампа уже согласовано. Временным ориентиром тот призвал считать следующую неделю с 11 по 17 августа.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир на двоих».