Smack That от Akon, шоу «Царица» и концерт Ивана Абрамова

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут вживую услышать хит Smack That в исполнении Akon, который был номинирован на премию «Грэмми» пять раз. А еще можно сходит на шоу певицы Anna Asti «Царица». Кроме того в городе покажут пару премьер и выступит комик Иван Абрамов. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Где послушать музыку

8 августа в 20:00 во дворце спорта «Большой» выступит Akon — исполнитель таких хитов, как Smack That, I Wanna Love You, Bananza (Belly Dancer), Right Now (Na-na-na) и Lonely. Музыкант был номинирован на премию «Грэмми» пять раз. На шоу в Сочи прозвучат не только главные хиты исполнителя, но и свежие шлягеры с лонгплеев El Negreeto, Akonda, TT Freak, Afro Freak и других релизов. Специальный гость — DJ Leonid Rudenko.

Стоимость билета — от 5000 руб. (12+)

9 августа в 19:30 в «Большом зале» университета «Сириус» ансамбль Questa musica под управлением дирижера Филиппа Чижевского представит произведение композитора Леонида Десятникова «Русские сезоны». Солисты — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского Даниил Коган (скрипка) и заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано). Вечер откроет музыковед Ярослав Тимофеев, который расскажет об истории, содержании и внутреннем устройстве сочинения.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

10 августа в 19:30 в «Большом зале» университета «Сириус» Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением художественного руководителя и дирижера Филиппа Чижевского, Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, сопрано Альбина Шагимуратова и меццо-сопрано Мария Баракова представят сочинение Густава Малера «Симфония Воскресения».

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

10 августа в 20:00 во дворце спорта «Большой» выступит певица Anna Asti. Она представит новое шоу «Царица». «Многое из того, что будет представлено на шоу «Царица», зрители еще не видели на концертах певицы. Программа обещает море света, ослепительные спецэффекты и незабываемую атмосферу. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни, которые легко смогут выучить до самого концерта»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

Какие спектакли посетить

8 августа в 20:00 в концертном зале санатория «Южное взморье» состоится мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта». «В нашем мюзикл-шоу не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение — легендарная история Нотр-Дам-де-Пари, а второе отделение — история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе. Только “живое” исполнение»,— сказано в описании. Театр-постановщик — «Антреприза». Режиссер — Алексей Петров.

Стоимость билета — от 1200 руб. (6+)

Что смотреть в кино

8, 9 и 10 августа в «Кино Море Молл», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» состоится премьера комедии «Иван Семенов. Первый поцелуй», в которой сыграл звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач. Под влиянием Танечки Иван Семенов из веселого хулигана превратился в «сына маминой подруги», проще говоря в душнилу, от которого отвернулись друзья и сама Танечка. К тому же все они нашли себе нового лидера Олега — лучшего сноукаякера Перми. И теперь, чтобы вернуть друзей и любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за лучших друзей. Режиссер — Кирилл Седухин.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

8-10 августа в «Кино Море Молл» и «Юбилейном» покажут еще одну новую комедию — «Атель-Матель». Саша Родионов, пронырливыи обнальщик из Москвы, задолжал денег опасному авторитету по кличке Пчеловод. Он не прощает задержек и жестоко расправляется с должниками, поэтому Саша вместе с семьей бежит в Дагестан по программе защиты свидетелей. Вот только жена и дети уверены, что это обычный отпуск, и теперь Саша вынужден выдать ветхий сарай в горном ауле за модный экоотель. Однако популярность отеля выдает местоположение Родионова его недоброжелателям»,— сказано в описании. Режиссер — Игорь Багатурия.

Стоимость билета — от 350 руб. (6+)

9 августа в 19:30 в открытом кинотеатре спортивного парка «Сириус» покажут фильм «Композитор Глинка», который посвящен жизни и творчеству известного русского композитора. В ролях: Борис Смирнов, Любовь Орлова, Лев Дурасов, Юрий Любимов, Георгий Вицин, Андрей Попов, Юрий Юровский, Сергей Вечеслов, Святослав Рихтер и другие. Режиссер — Григорий Александров.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация. (0+)

Куда сходить еще

9 августа в 20:00 в «Зеленом театре» выступит стендап-комик Иван Абрамов. Он представит новую программу которая, со слов организаторов, будет более «живой», насыщенной и наполненной темами, волнующими каждого из нас.

Стоимость билета — от 3000 руб. (18+)

10 августа в 18:00 на стадионе Фишт состоится футбольный матч «Сочи — Динамо М».

Стоимость билета — от 950 руб. (0+)