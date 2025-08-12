Карта с покрытием

На днях Банк России сообщил о небольшом снижении количества мошеннических операций с банковскими картами во втором квартале 2025 года — сумма составила 6,3 млрд руб., что на 7,7% меньше, чем кварталом ранее. Однако доля возмещений по таким операциям упала до исторического минимума — 5,2%. На этом фоне интерес к страховкам, по которым можно получить выплату за мошеннические операции, продолжает расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В последние годы в России были приняты или находятся в разработке несколько законов, которые призваны бороться с финансовым мошенничеством. Например, недавно вступил в силу закон, включающий почти 30 мер против мошенников в интернете, которые стремятся получить личные данные жертв и доступ к их личному кабинету в банке. Среди них — запрет использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами, обязательная маркировка звонков с указанием имени организации и усиленный контроль при снятии наличных через банкоматы. Закон также предусматривает возможность назначить доверенное лицо для подтверждения переводов, вводит запрет на передачу сим-карт третьим лицам (кроме членов семьи) и позволяет установить самозапрет на спам-звонки и международные вызовы. Дополнительно усиливаются меры безопасности при работе с «Госуслугами» и вводится возможность биометрической идентификации при финансовых операциях.

1 сентября 2025 года вступает в силу закон о периоде охлаждения при выдаче кредитов. Средства по некоторым видам займов от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут перечисляться через 4 часа после подписания договора, свыше 200 тыс.— не ранее чем через 48 часов. Для кредитов до 50 тыс. руб., ипотеки, автокредитов (если деньги идут напрямую дилеру), образовательных и рефинансирующих займов отсрочка работать не будет.

Казалось бы, в результате этой непрерывной работы по расширению мер противодействия мошенникам интерес к подобным страховкам должен был сокращаться, однако участники рынка отмечают обратную тенденцию: интерес растет.

«Несмотря на то что банки очень тщательно подходят к вопросам безопасности клиентов и блокируют все больше мошенников и подозрительных операций, такая страховка остается дополнительным недорогим гарантом сохранности средств»,— говорит директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью ОТП-банка Максим Михин.

История вопроса

Два года назад Банк России ввел минимальные требования к страхованию банковских карт, чтобы повысить его полезность для клиентов. Прежде этот добровольный вид страхования никак не регулировался, а ЦБ из-за большого списка исключений при выплате называл такие страховки «услугой, обладающей низкой ценностью для потребителя».

Из страхового покрытия исключили случаи, при которых банки и так обязаны возвращать деньги по закону «О национальной платежной системе». Теперь полисы должны включать не только защиту от утери или повреждения карты, но и другие риски, например мошенническое списание средств. Страховая компания должна полностью возместить убытки клиента — правда, в пределах лимита в 100 тыс. руб., если такой риск включен в полис.

«Благодаря такому регулированию на рынке появились продукты, имеющие содержательное наполнение и отвечающие потребностям держателей карт»,— сообщили «Ъ-Review» в Банке России. Банки вместе со страховыми компаниями могут предоставлять в том числе защиту от рисков несанкционированных списаний — например, при введении в заблуждение с использованием мессенджеров и выманивании конфиденциальной информации по карте. «Выборочное изучение правил страхования от мошенничества по программам различных банков показывает, что

в целом после того, как регулятор стал уделять повышенное внимание этому виду страхования, количество покрываемых рисков расширилось, а количество исключений, наоборот, сократилось»,— говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Как уточнили в пресс-службе Банка России, в 2024 году регулятор получил 177 жалоб по вопросам страхования банковских карт от клиентов, что на 25,5% больше, чем в 2023 году, однако лишь 3 из них были обоснованными. За первое полугодие 2025 года таких жалоб было 82 (–10,9% к январю—июню 2024 года), из них обоснованными были только 2 жалобы.

Невидимый полис

При этом оценить объем рынка страхования от мошенников непросто. В Банке России уточняют, что в общей статистике страхование банковских карт не выделяется в отдельную категорию, в зависимости от набора покрываемых рисков оно может отражаться как в составе страхования имущества граждан, так и в составе страхования финансовых рисков. Статистика также не позволяет апеллировать данными о полисах, в покрытие по которым включены риски мошеннических списаний.

По экспертной оценке старшего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллиной, объем страховых премий по такому виду страхования по итогам 2024 года мог составлять 2,5–3,5 млрд руб., что вдвое больше, чем было год назад (порядка 1,2–2 млрд руб.). По итогам 2025 года госпожа Хайруллина прогнозирует сборы около 3–5 млрд руб.

Такой разброс связан с тем, что страховки от мошенничества предоставляются бесплатно как в премиум-пакетах банковского обслуживания, так и для определенных категорий граждан, например пенсионеров, получающих пенсию на карту банка, предоставляющего такую услугу. Так как в этих двух случаях клиенты получают страховку бонусом, не оформляя ее самостоятельно, количество таких полисов может быть еще больше.

Говоря о выплатах, можно ориентироваться также только на экспертный подход: если предположить, что соотношение выплат и премий по страхованию от мошенничества приблизительно 15–25%, то страховые выплаты по продукту по итогам 2025 года не превысят 1,3 млрд руб., считают в НРА.

Защита за пределами закона

Основная ценность дополнительного страхования от мошенничества — покрытие тех рисков, по которым банк имеет законное право отказать клиенту в возмещении, объясняют эксперты. Риски, прописанные в законе «О национальной платежной системе», не предполагают возмещения ущерба в ситуациях, когда клиент сам передал коды доступа или деньги злоумышленнику, уточняет Максим Михин. «Например, хищение средств с помощью социальной инженерии или случаи хищения наличных после их снятия в банкомате»,— перечисляют в «Совкомбанк Страховании».

Сейчас стандартная программа страхования от мошеннических действий защищает от несанкционированного перевода денег через поддельный сайт или интернет-сервис; получения доступа мошенников к интернет-банку; незаконного получения злоумышленниками данных карты или логинов и паролей по телефону, в СМС, по электронной почте, в мессенджерах или чатах; утраты пин-кода, в том числе под угрозой насилия; хищения у держателя карты полученных в банкомате по карте наличных денег в результате разбоя, грабежа, кражи; использования мошенниками поддельных документов для снятия или списания денег со счета; копирования (скимминга) данных карты при помощи специального считывающего устройства; кражи полученных в банкомате наличных.

В отдельных случаях застраховаться можно и от хищения или создания дубликата сим-карты. Этот риск относится к сфере страхования от кибермошенничества, где страхуется не сама сим-карта, а финансовые потери.

Если мошенники изготовили дубликат сим-карты жертвы, получили доступ к онлайн-банку и похитили деньги, это является страховым случаем в рамках несанкционированного доступа к счетам. Ряд страховщиков включают в полис неправомерное получение кредита в банке или микрофинансовой организации — например, если аккаунт клиента на портале «Госуслуги» или в личном кабинете банка был взломан и использован для получения кредита. Полис также защищает в случае кражи паспорта или мобильного телефона клиента, отмечает руководитель дирекции развития страховых продуктов Альфа-банка Дмитрий Вальков. Также возмещаются расходы на судебные издержки, которые возникли по вине злоумышленников, например если на имя человека был взят кредит.

Страховки предлагаются на различные сроки — от месяца до года с автоматической пролонгацией. Стоимость формируется с учетом включаемых в страховое покрытие рисков, срока договора и лимита ответственности.

Например, на рынке есть продукты стоимостью от 99 руб. в месяц со страховым лимитом 100 тыс. руб. При этом, если увеличить сумму покрытия до 600 тыс. руб. и включить опцию «Защита от телефонного мошенничества», стоимость составит уже 529 руб. в месяц. Существуют и предложения со страховой суммой 6 млн руб.

Не все застраховано

Страховки от мошенников пока не являются массовым продуктом, отмечают в «Т-Страховании». При этом россияне стали лучше понимать риски мошенничества, что увеличивает спрос на соответствующие страховые продукты, говорит директор домена «Здоровье и финансы» компании «Ингосстрах» Денис Платонов.

Выплаты по этому виду страхования ежегодно растут, отмечают участники рынка. На рост выплат влияет не только увеличение числа случаев мошенничества, но и то, что на счетах клиентов стало больше денег. Из-за этого увеличиваются страховые суммы по договорам, а вместе с ними и средний размер убытка.

Например, в «СберСтраховании» по полисам защиты средств на банковских картах и счетах за семь месяцев 2025 года было урегулировано порядка 7 тыс. страховых случаев. Самые распространенные инциденты, с которыми сталкиваются клиенты, которые обращаются за выплатами по страховке,— несанкционированные денежные переводы и переводы средств в связи с мошенническими действиями злоумышленников, поясняет исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов. Такая статистика связана с самыми популярными способами обмана, которые используют преступники: в первом случае они с помощью методов социальной инженерии получают данные, необходимые для проведения трансакций, во втором — обманом вынуждают человека перевести деньги по определенным реквизитам, например на так называемый безопасный счет, или же оплатить товар на фишинговом сайте.

«Клиенты передают персональные данные, в том числе код из СМС, с помощью которых мошенники завладевают данными банковской карты. Предлоги бывают разные, такие как представления сотрудниками МВД, ЦБ, сотовой связи»,— перечисляют в «Совкомбанк Страховании» самые частые обращения клиентов.

Чаще всего на удочку злоумышленников попадаются пожилые люди, добавляют в СОГАЗе. Помимо схемы с «безопасным счетом» сейчас также популярна схема с установкой стороннего приложения под видом записи к врачу или замены счетчиков, в результате чего мошенники получают удаленный доступ к счетам клиентов и сами крадут с них деньги.

При этом страховка отнюдь не панацея на все случаи жизни, предупреждают страховщики. Так, в возмещении будет отказано, если владелец не выполнил условия страхового договора или нарушил ключевые требования безопасности, установленные для держателей банковских карт. Например, отдал карту родственникам, совершал незаконные действия или намеренно обманывал страховщика, а также если клиент не заблокировал карту сразу же, как узнал о хищении средств, или не сообщил страховщику о случившемся в срок до 48 или 72 часов с момента инцидента. Получить выплату также не получится, если пин-код был записан на самой карте, передан третьим лицам или оставлен в доступном месте, перечисляет Денис Платонов. Также не все страховки включают в себя риск социальной инженерии, поэтому важно внимательно читать договор при покупке такого полиса, добавляют в «Зетта Страховании».

Даже при наличии такой страховки расслабляться не нужно, предупреждает Алексей Янин, так как стандартные требования правил страхования содержат условие, что страхователь должен принимать разумные меры по уменьшению ущерба. Также нужно понимать, что для получения выплаты нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества, обеспечить документальное оформление произошедшего события, предоставлять страховщику необходимые справки, акты, фото- и видеоматериалы и так далее.

Анна Абрамцева