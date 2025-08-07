В Адыгее возбудили дело о попытке дачи взятки начальнику полиции

В Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки должностному лицу. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, житель Гиагинского района стал фигурантом доследственной проверки по факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические средства. Чтобы избежать уголовного преследования, он якобы попытался передать начальнику отдела МВД по Гиагинскому району 50 тыс. руб. за решение вопроса о непривлечении к ответственности.

Незаконные действия были пресечены оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас следователи проводят мероприятия по сбору доказательств, а также устанавливают иные обстоятельства, имеющие значение для расследования.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Анна Гречко