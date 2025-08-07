В Ростове 85% студентов очных отделений вузов хотят совмещать учебу и работу

В Ростове-на-Дону 85% студентов дневных отделений вузов желают работать во время обучения. Это показал опрос, который в столице региона провел сервис SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Аналитики выяснили, что у респондентов отличаются подходы к трудоустройству. Так, 44% опрошенных готовы к любой подработке во время учебы. 41% также хотят трудиться без отрыва от образовательного процесса, но только по той специальности, которую они выбрали в университете.

Это следует из ответов студентов, не являющихся выпускниками. У них есть свое отношение к трудоустройству: 28% проголосовали за выбранную специальность, 27% – за свободный выбор, остальные воздержались от ответа.

Среди родителей студентов также большинство высказалось за совмещение учебы и работы. При этом, 33% представителей старшего поколения уверены, что трудиться студенту надо только по профилю, а 25% допускают любую работу.

«В том, что студенты не должны работать, а должны все силы посвящать учебе, уверены 30% выпускников дневных отделений, 26% родителей студентов и абитуриентов 2025 года. Среди студентов таких оказалось лишь 7%», – сообщили представители SuperJob.

Тимур Валитов