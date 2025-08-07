Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера в Черном море
Минобороны: безэкипажный катер ВСУ уничтожили в акватории Черного моря
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Катер был уничтожен около 14:50 мск в северо-восточной части Черного моря. Около 1:00 мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявлял угрозу атаки безэкипажных катеров.
Жителей призывали покинуть набережную и пляжи. В районе набережной от улицы Исаева до Суворовской перекрывали движение. Угроза была отменена через четыре часа. О пострадавших не сообщалось.
За прошедшую ночь над Черным морем было сбито восемь беспилотников. Вчера военное ведомство отчитывалось об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ.