Силы ПВО за ночь сбили 82 БПЛА над регионами России

В период с 23:30 мск 6 августа до 6:10 7 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 31 беспилотник самолетного типа над акваторией Азовского моря, сообщило сообщило Минобороны. По его данным, 11 БПЛА сбили над Крымом, 10 — над Ростовской областью, девять — над Краснодарским краем, восемь — над акваторией Черного моря, семь — над Волгоградской областью. Еще четыре дрона уничтожено над Белгородской областью, по одному — над Курской и Орловской областями.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, в частном доме выбило окна. В Красноармейском районе произошло несколько возгораний, их потушили. Около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. В Волгоградской области возник пожар в административном здании на железнодорожной станции Суровикино. В Ростовской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.