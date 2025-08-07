Донской Роспотребнадзор изъял из оборота 460 кг рыбной продукции в 2025 году

Донской Роспотребнадзор изъял из продажи 22 партии рыбной продукции общим весом 460,3 кг за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках проверок было исследовано 783 образца рыбы и морепродуктов на соответствие требованиям ЕАЭС. Выявлено, что 2,3% образцов не отвечали гигиеническим нормам по микробиологии, а 7,8% – по физико-химическим показателям.

«В связи с выявлением несоответствующей Техническому регламенту рыбной продукции, ее продажа была остановлена, а к виновным применены меры административной ответственности по КоАП РФ»,— сообщили представители Роспотребнадзора.

Валентина Любашенко