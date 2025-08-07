Кадыров: Трампу лучше встретиться с Путиным в России

Президенту США Дональду Трампу следовало бы приехать в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение глава Чечни Рамзан Кадыров высказал в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

Как пояснил господин Кадыров, лидеры двух стран собираются обсуждать «государственный вопрос России и Украины», поэтому провести переговоры в Москве было бы лучшим выбором.

Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Где именно она пройдет, в Кремле расскажут позднее. Господин Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейда Аль Нахайяном назвал Эмираты одним из подходящих мест для встречи с американским коллегой.

Ранее наравне с Турцией предоставить площадку для встречи президентов России и США были готовы Сербия и Швейцария. Возможными локациями для переговоров сторон были также названы Саудовская Аравия, Катар и Ватикан.

