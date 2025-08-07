В Краснодарском крае создают новые кластеры «Профессионалитета»

В Краснодарском крае продолжается развитие федерального проекта «Профессионалитет». Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам замглавы региона, до конца приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования остается неделя. В текущем году на базе 38 колледжей и техникумов открыто девять кластеров.

Один из проектов — «СтройИнновации» — впервые начинает прием студентов. Обучение будет направлено на современные строительные технологии, информационное моделирование и расчеты строительных конструкций. С практикой студенты смогут познакомиться уже со второго курса.

С 1 сентября начнет работу кластер «Призвание» в сфере педагогики. Инициатива обеспечит взаимодействие с образовательными учреждениями для последующего трудоустройства выпускников.

Анна Гречко