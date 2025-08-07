Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Геленджике изъяли 161 литр самодельного алкоголя

Участковый полиции села Кабардинка в Геленджике выявил жителя Абхазии, торговавшего самодельными алкогольными напитками. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

55-летний мужчина продавал вино, чачу и коньяк прямо из автомобиля Ford. Сотрудники правопорядка изъяли 161 литр спиртного и направили его на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в краевом главке МВД.

Ранее в Сириусе полиция задержала двух жительниц Краснодарского края после инцидента с отравлением некачественным алкоголем. Фигурантки реализовывали на рынке «Казачий» кустарно изготовленное спиртное под видом домашнего вина и чачи.

Вячеслав Рыжков

