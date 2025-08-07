Путин: российские инвестиции в ОАЭ вдвое больше инвестиций Эмиратов в Россию

Президент Владимир Путин заявил об «особом значении» дипломатических отношений России и ОАЭ, а также отметил рост взаимных инвестиций двух стран. Однако, подчеркнул президент, Россия инвестирует в ОАЭ в два раза больше.

«Российские инвестиции в ОАЭ все-таки превышают эмиратские инвестиции в Россию, причем существенно — почти в два раза»,— сказал господин Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейда Аль Нахайяном (цитата по пресс-службе Кремля).

Он добавил, что сейчас активно развивается сотрудничество между эмиратским суверенным фондом и Российским фондом прямых инвестиций. Господин Путин поблагодарил Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна за доверие российским специалистам в инвестиционной деятельности.

Сегодня президент ОАЭ прибыл в Москву для запланированных переговоров с Владимиром Путиным. На их встрече также присутствуют глава Чечни Рамзан Кадыров, руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и министр транспорта Андрей Никитин. Как сообщали в пресс-службе Кремля накануне, стороны обсудят развитие сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.