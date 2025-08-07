Украинского стрелка приговорили к 14 годам за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта стрелка мехбригады ВСУ Дмитрия Мисякова. Его приговорили к 14 годам строгого режима, сообщила Главная военная прокуратура. Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

По версии следствия, украинский военнослужащий участвовал в боях в Большесолдатском районе Курской области. Он действовал в районе хутора Бердин, где занял один из покинутых домов. Оттуда он наблюдал за местностью и корректировал стрельбу по гражданским объектам и позициям ВС РФ, утверждало обвинение. При этом указывается, что менее чем через сутки стрелок сдался в плен российским военнослужащим.

Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. В апреле этого года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении региона. СКР расследует свыше 600 уголовных дел о преступлениях бойцов ВСУ. Предварительный ущерб от нападения превысил 3 млрд руб.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко