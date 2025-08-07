В хуторе Новом завершили газификацию участков многодетных семей

В пригороде Краснодара завершается строительство газовых сетей на земельных массивах, выделенных многодетным семьям. Об этом заявили на встрече мэра Евгения Наумова и председателя Гордумы Веры Галушко с представителями многодетных семей из поселка Лазурного, хуторов Копанского, Нового и Октябрьского, а также станицы Старокорсунской.

«Мы встречались несколько месяцев назад, и вновь на повестке множество важных вопросов. Решение этих задач во многом зависит от ресурсных организаций. Свет и вода уже есть, осталось закрыть вопрос с подведением к участкам газа»,— заявил Евгений Наумов.

В хуторе Новом газопровод построен, проходит приемка объекта Ростехнадзором. Владельцы домов могут подавать заявки на догазификацию своих участков. До конца сентября планируется достроить газовые сети в хуторе Октябрьском.

В станице Старокорсунской строительство газоснабжения завершилось в марте. Весной закончили обеспечение земельных массивов водой и электричеством.

Во время встречи обсудили вопросы дорожного хозяйства, социальной инфраструктуры и санитарного состояния территорий. В станице Старокорсунской строят детский сад на 280 мест — готовность объекта составляет 16 процентов. Работы начались в конце января.

В поселке Лазурном в июне построили тротуары по улице Краснодарской и улице Октябрьской общей протяженностью 530 метров. В мае в хуторе Новом возвели тротуар по улице Почтовый Тракт длиной 580 метров.

В хуторе Новом выполнили проектные работы по освещению улиц Ковыльной, Васильковой и Соколиной. Жители получили 100 саженцев деревьев для озеленения, еще 50 яблонь планируют выделить осенью. Около 30 остролистных кленов высадят вдоль дороги от хутора Копанского до хутора Восточного.

Мэр предложил устроить осенью семейный субботник для озеленения территорий.

Анна Гречко