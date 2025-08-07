В России возбудили первое уголовное дело в отношении «дроповода»

Столичный главк МВД возбудил первое в России уголовное дело против «дроповода» — человека, покупающего и перепродающего электронные средства платежей для мошенников. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Подозреваемый задержан, его обвинили в неправомерном обороте средств платежей.

Наводку на фигуранта дал один из задержанных дропперов взамен на освобождение от уголовной ответственности. Он передал сведениях о тех, кому продал свой счет. После этого оперативники пришли с обысками к обвиняемому. В его квартире нашли телефоны, сим-карты и банковские карты, которые использовали для хищения денег у граждан. Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

1 августа прокуратура утвердила обвинение по первому уголовному делу о дропперстве. Обвиняемой по нему проходит жительница Москвы Екатерина Коломиченко. Она признала вину и рассказала следствию, что за продажу счета мошенники обещали ей 25 тыс. руб.

Подробнее о борьбе с дропперством — в материале «Ъ» «Дропперам затянули кошельки».

Никита Черненко