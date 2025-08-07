«Банки в этом году стали чаще отказывать в выдаче кредитов»

Во втором квартале 2025 года банки отклонили большинство заявок россиян на реструктуризацию долгов и кредитные каникулы. По данным Центробанка, финансовые организации одобрили лишь 20% таких заявок. При этом годом ранее доля ссуд, по которым заемщикам смягчили условия или предоставили кредитные каникулы, составляла 31%. По данным регулятора, в 2025 году россияне значительно чаще обращаются за послаблением по кредитам. Число заявок на предоставление кредитных каникул во втором квартале возросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 233,8 тыс. При этом число обращений для реструктуризации по собственным программам банков подскочило на 87%, до 1,5 млн. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов пояснил «Ъ-Кубань», с чем связано ужесточение кредитной политики банков.



Игорь Додонов

«По моим расчетам на основе данных Центробанка, доля просроченной задолженности в кредитных портфелях банков Краснодарского края на 1 июля составила 5,1%, увеличившись на 1 процентный пункт с начала текущего года. Значение показателя и прирост несколько выше, чем в среднем по России. Рост отказов, на мой взгляд, связан со сложностью выполнения условий для получения одобрения на кредитные каникулы или реструктуризацию. Например, если сложность с обслуживанием кредита вызвана быстрым ростом других необходимых расходов на фоне высокой инфляции, а номинальный доход заемщика остается более или менее стабильным, это не считается поводом просить послаблений по кредиту. Также в этом могут отказать, если размер кредита превышает определенный порог. По-видимому, банки рассчитывают, что заемщик сможет перекредитоваться в микрофинансовой организации (МФО) или каком-то другом банке и погасить кредит, или найдет еще какой-то вариант.

На фоне высоких ставок, роста закредитованности россиян и увеличения доли “плохих долгов”, а также ужесточения макропруденциального регулирования (комплекс упреждающих мер, направленных на минимизацию системного риска финансового сектора.— «Ъ-Кубань») банки в этом году стали чаще отказывать россиянам в выдаче кредитов. По данным НБКИ, в апреле доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты составила 79,6%, что на 4 процентных пункта больше, чем в том же месяце 2024 года».