Имущество Чубайса оформили приговором

Суд в Москве вынес приговор фигурантам резонансного уголовного дела о хищении у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на сумму 70 млн руб. Основной фигурант дела Илья Сучков получил семь с половиной лет, его сообщники — от четырех с половиной до трех лет десяти месяцев. При этом двое были освобождены, поскольку отбыли свои сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За хищение имущества Анатолия Чубайса Илья Сучков (справа) и Муса Садаев (слева) получили реальные сроки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ За хищение имущества Анатолия Чубайса Илья Сучков (справа) и Муса Садаев (слева) получили реальные сроки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Хамовнический суд столицы вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества на 70 млн руб. у Анатолия Чубайса. Основным обвиняемым был бывший деловой партнер экс-главы «Роснано» Илья Сучков, которому инкриминировали два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В последнем слове он заявил, что считает себя невиновным. Такой же позиции придерживался и другой подсудимый — бывший член федерального политсовета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии ПАРНАС Муса Садаев. Еще двое фигурантов — охранник Алексей Уляхин и директор ЧОП «Аргус» Антон Поляков, напротив, с обвинением согласились, заявили о раскаянии и просили о снисхождении.

Напомним, что в основу уголовного дела лег конфликт вокруг усадьбы в деревне Переделкино в подмосковном Одинцово, которая строилась для главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги — сценариста, режиссера Авдотьи Смирновой.

Ее возведением занималась российская компания «СФО Концепт Консалтинг». В 2016 году господин Чубайс инициировал возбуждение уголовного дела о краже из усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п. Его фигурантами стали несколько человек. Сумму ущерба следствие тогда оценило в 70 млн руб. Потерпевший подал к фигурантам иск на сумму 65 млн руб., поскольку часть имущества ему вернули. В прениях прокурор просил удовлетворить и этот иск, и требования второго потерпевшего — кипрской компании «Тилсока Лимитед» (ранее O1 Trust Services Limited). Последняя давала займы швейцарской компании SFO Concept AG и переводила средства российской фирме на закупку оборудования и постройку дома в ЖК «Переделки». Сумма ее иска составила $22 млн в рублевом эквиваленте.

Как ранее писал в соцсетях господин Чубайс, Илья Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, продал ему компанию.

Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую фирму, бравшую под строительство кредиты: Илья Сучков, по словам потерпевшего Анатолия Чубайса, потребовал от него выкупить недвижимость по завышенной цене — $50 млн. Господин Чубайс отказался, и тогда ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он решил обратиться в полицию.

Напомним, в ходе прений гособвинитель запросил Илье Сучкову девять лет, Мусе Садаеву — пять лет, Алексею Уляхину и Антону Полякову — по четыре с половиной года каждому.

По итогам процесса судья Андрей Лутов признал фигурантов виновными и приговорил Илью Сучкова к семи годам лишения свободы, Мусу Садаева — к четырем с половиной годам, Антона Полякова — к четырем годам четырем месяцам, Алексея Уляхина — к трем годам десяти месяцам. Притом Антон Поляков и Алексей Уляхин наказание уже отбыли, находясь под следствием и судом, а Илью Сучкова и Мусу Садаева, находившихся под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Что касается исков Анатолия Чубайса и компании «Тилсока Лимитед», то председательствующий решил, что их нужно рассматривать в гражданском судопроизводстве.

Ефим Брянцев