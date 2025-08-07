Имущество Чубайса оформили приговором
Обвиняемые в хищении имущества экс-главы «Роснано» получили сроки
Суд в Москве вынес приговор фигурантам резонансного уголовного дела о хищении у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса имущества на сумму 70 млн руб. Основной фигурант дела Илья Сучков получил семь с половиной лет, его сообщники — от четырех с половиной до трех лет десяти месяцев. При этом двое были освобождены, поскольку отбыли свои сроки.
За хищение имущества Анатолия Чубайса Илья Сучков (справа) и Муса Садаев (слева) получили реальные сроки
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Хамовнический суд столицы вынес приговор по уголовному делу о хищении имущества на 70 млн руб. у Анатолия Чубайса. Основным обвиняемым был бывший деловой партнер экс-главы «Роснано» Илья Сучков, которому инкриминировали два эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В последнем слове он заявил, что считает себя невиновным. Такой же позиции придерживался и другой подсудимый — бывший член федерального политсовета ликвидированной в мае 2023 года Верховным судом РФ партии ПАРНАС Муса Садаев. Еще двое фигурантов — охранник Алексей Уляхин и директор ЧОП «Аргус» Антон Поляков, напротив, с обвинением согласились, заявили о раскаянии и просили о снисхождении.
Напомним, что в основу уголовного дела лег конфликт вокруг усадьбы в деревне Переделкино в подмосковном Одинцово, которая строилась для главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его супруги — сценариста, режиссера Авдотьи Смирновой.
Ее возведением занималась российская компания «СФО Концепт Консалтинг». В 2016 году господин Чубайс инициировал возбуждение уголовного дела о краже из усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, системы мультирум, домашнего кинотеатра, системы техзащиты и т. п. Его фигурантами стали несколько человек. Сумму ущерба следствие тогда оценило в 70 млн руб. Потерпевший подал к фигурантам иск на сумму 65 млн руб., поскольку часть имущества ему вернули. В прениях прокурор просил удовлетворить и этот иск, и требования второго потерпевшего — кипрской компании «Тилсока Лимитед» (ранее O1 Trust Services Limited). Последняя давала займы швейцарской компании SFO Concept AG и переводила средства российской фирме на закупку оборудования и постройку дома в ЖК «Переделки». Сумма ее иска составила $22 млн в рублевом эквиваленте.
Как ранее писал в соцсетях господин Чубайс, Илья Сучков руководил его швейцарской фирмой, а когда чиновникам запретили заниматься бизнесом, продал ему компанию.
Тогда возник вопрос с особняком, который был оформлен на швейцарскую фирму, бравшую под строительство кредиты: Илья Сучков, по словам потерпевшего Анатолия Чубайса, потребовал от него выкупить недвижимость по завышенной цене — $50 млн. Господин Чубайс отказался, и тогда ему стали угрожать публикацией записей его деловых разговоров, после чего он решил обратиться в полицию.
Напомним, в ходе прений гособвинитель запросил Илье Сучкову девять лет, Мусе Садаеву — пять лет, Алексею Уляхину и Антону Полякову — по четыре с половиной года каждому.
По итогам процесса судья Андрей Лутов признал фигурантов виновными и приговорил Илью Сучкова к семи годам лишения свободы, Мусу Садаева — к четырем с половиной годам, Антона Полякова — к четырем годам четырем месяцам, Алексея Уляхина — к трем годам десяти месяцам. Притом Антон Поляков и Алексей Уляхин наказание уже отбыли, находясь под следствием и судом, а Илью Сучкова и Мусу Садаева, находившихся под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Что касается исков Анатолия Чубайса и компании «Тилсока Лимитед», то председательствующий решил, что их нужно рассматривать в гражданском судопроизводстве.