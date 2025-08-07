В Таганроге три сквера отремонтируют до сентября

Благоустройство трех скверов в Таганроге планируют завершить до 1 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канала главы Таганрога Светланы Камбуловой

Так, по словам госпожи Камбуловой, готовность сквера на улице Маршала Жукова составляет 65%, на Большом проспекте — 60%, в Почтовом сквере — 49%.

На всех объектах демонтировали асфальтовое покрытие, разработали грунт, проложили электрические и водопроводные сети, установили бордюры. В сквере на Большом проспекте уже обустроили пешеходные дорожки тротуарной плиткой. До 1 сентября подрядчик планирует завершить основные работы, включая монтаж малых архитектурных форм. Озеленение всех трех территорий должны выполнить в октябре.

Константин Соловьев