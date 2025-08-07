Потерпевшие в «Крокусе» усомнились в этичности компенсации от поставщика оружия

Оружейник исполнителей теракта в в концертном зале «Крокус Сити Холл» Умеджон Солиев намерен выплачивать денежные компенсации пострадавшим. Адвокат 130 выживших в теракте Ксения Трубанова рассказала, что фигурант хочет тем самым смягчить себе наказание. Потерпевшие посчитали мотив неэтичным.

«Потерпевшие считают не этичными... имитации заглаживания вины, они будут добиваться в суде вынесения наиболее жесткого, сурового и справедливого приговора для исполнителей террористического акта и их подельников»,— сказала госпожа Трубанова ТАСС. 5 августа Умеджон Солиев предлагал выплатить по 1 тыс. руб. каждому потерпевшему.

Согласно материалам дела, фигурант возглавлял террористическую ячейку на территории России. Его обвиняют в поставке огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов для совершения терактов в стране. Оружие для исполнителей теракте в «Крокусе» Солиев привез из Дагестана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек. 4 августа во 2-м Западном окружном военном суде началось слушание дела. На скамье подсудимых — 19 человек, из них 13 обвиняют непосредственно в теракте.