В Кремле началась встреча Путина и президента ОАЭ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Встреча проходит в Кремле.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Самолет лидера ОАЭ приземлился в московском аэропорту Внуково чуть более часа назад. Там его встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

О грядущей встрече глав двух государств пресс-служба Кремля сообщила накануне. Стороны планируют обсудить развитие российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки. Одной из тем встречи также станет ситуация на Ближнем Востоке.

