На «Роза Хутор» появился «Фонарь-гостеприимец»

Необычный арт-объект установлен на площади Мзымты, рядом с Инфоцентром курорта.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Новый арт-объект выглядит как обычный уличный фонарь. Однако, его функционал не ограничивается только освещением пространства. Он обладает интерактивной способностью здороваться со всеми желающими. Креативная конструкция фонаря предусматривает специальную «руку», которую можно пожать. У него также имеются «лицо» и «шляпа». В ответ на рукопожатие «Фонарь-гостеприимец», улыбаясь, загорается и поднимает шляпу, приветствуя гостя курорта.

Автором арт-объекта стал белорусский музыкант-тромбонист, художник Евгений Половинский. Он уже придумал несколько подобных инсталляций, которые делают городские пространства теплее и дружелюбнее. Они установлены в разных локациях, в том числе в родном городе художника – в Витебске. По его словам, «инфраструктура должна быть «живой» - даже фонари могут быть гостеприимными».

«Роза Хутор» неслучайно заинтересовался подобным проектом. Как отмечает заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов: «Арт-объект установлен рядом с Инфоцентром, который, можно сказать, первым встречает наших гостей. И «Фонарь-гостеприимец» призван уже на входе создать приятный эмоциональный отклик у посетителей, он символизирует то радушие, с которым мы готовы принять каждого отдыхающего. Мы установили его в первых числах августа и уже заметили большой интерес, таким образом у нас появилась еще одна нестандартная точка притяжения гостей».

Высокий уровень сервиса – одно из главных преимуществ «Роза Хутор». Совершенствованию клиентского обслуживания уделяется значительное внимание, в том числе организации работы по информированию гостей. Сотрудники Инфоцентра отвечают на все возможные вопросы отдыхающих, реагируют на любые запросы. Именно эта служба предоставляет гостям сведения о возможностях и инфраструктуре курорта. В Инфоцентр можно обратиться по поводу потерянных вещей, назначить встречу и тп. Как заметила руководитель Инфоцентра курорта «Роза Хутор» Надежда Злобина: «Мы, как и наш новый арт-объект, рады каждому гостю, придет ли он к нам лично или напишет письмо. Мы занимаемся каждой ситуацией и готовы оказать любую возможную помощь».

Обычно гости обращаются в Инфоцентр со стандартными просьбами рассказать о локациях курорта и, в зимний период, о правилах пользования ски-пассами. Одним из самых популярных вопросов также является: «Где и как можно обменять использованный прогулочный билет или ски-пасс, на открытку с видами «Роза Хутор»?». А самым необычным обращением в Инфоцентр, по словам его руководителя, была ситуация, когда гости принесли забытую кем- то на улице домашнюю черепашку. «Мы довольно долго ждали, когда найдется хозяин, даже дали имя – Геннадий. Однако, за черепахой никто не пришел и один из наших сотрудников взял ее на воспитание».

На «Роза Хутор» продолжается летний сезон. Курорт предлагает широкие возможности для отдыха в горах – более 64 км пеших троп, по которым можно проложить около 110 км разных маршрутов, а также на черноморском побережье – на собственном пляже в Имеретинской долине, куда гостей доставляют удобные трансферы от отелей. Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до ноября.

