В Ростовской области ввод частных домов сократился на 20%

В Ростовской области объем ввода частных домов сократился на чуть более 20% по итогам первых шести месяцев 2025 года. Соответствующую информацию опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, с января по июнь в регионе ввели 864,1 тыс. кв. м жилых помещений с учетом садовых домов. В 2024 году за этот же период ввели 1,08 млн кв. м. Всего в Южном федеральном округе ввели в эксплуатацию 36,7 тыс. зданий площадью в более 9 млн кв. м (+7,5% за год).

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на Дону снова начали выдавать разрешения на строительство жилых комплексов при условии их комплексного благоустройства.

Константин Соловьев