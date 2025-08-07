Жительницу Динского района будут судить за убийство сожителя

В Динском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

По данным следствия, 4 мая 2025 года в домовладении на ул. Гоголя в станице Новотитаровской во время ссоры женщина ударила сожителя ножом в грудь. Конфликт произошел на почве взаимных оскорблений во время совместного употребления алкоголя. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.

После произошедшего обвиняемая сообщила о случившемся соседям. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко