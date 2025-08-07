Лавров обсудил с главой МИД Турции переговорный процесс по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан провели телефонный разговор. Министры обсудили актуальную ситуацию по российско-украинским переговорам, сообщил «РИА Новости» источник в турецком МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

6 августа президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле. Дональд Трамп назвал их переговоры «очень продуктивными», а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча приблизила разрешение военного конфликта на Украине.

До этого все три раунда российско-украинских переговоров проходили в Турции. Последняя встреча состоялась 23 июля и длилась около 40 минут. В центре переговоров были меморандумы России и Украины по урегулированию конфликта и продолжение санитарных обменов.