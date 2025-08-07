И канул дрон

Минобороны России сообщило утром 7 августа об уничтожении 82 беспилотников над территорией страны. Девять дронов сбили над Краснодарским краем, восемь — над Черным морем и 31 — над Азовским. В Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров. По данным властей региона, в результате вражеского налета пострадал один человек, также фрагменты БПЛА повредили контактную сеть железной дороги. В поселке Афипском Северского района ликвидировали возгорание на территории НПЗ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Системы противовоздушной обороны за ночь с 6 на 7 августа уничтожили девять беспилотников самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также 31 БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря, восемь — над Черным морем.

Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров. Ближе к пяти утра глава города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале, что угроза миновала, пострадавших нет.

В Славянском районе, по словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, из-за падения обломков беспилотника пострадал мужчина, находившийся на улице в момент сбития. «Его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь»,— написал господин Кондратьев.

Кроме того, взрывной волной в частном доме выбило стекла. В результате налета БПЛА оказалась разрушена хозпостройка.

В Северском районе обломки дрона вызвали пожар на НПЗ в поселке Афипском. Загорелась технологическая установка переработки газа и газового конденсата на площади 250 кв. м. Возгоранию присвоили четвертый ранг сложности, открытое горение ликвидировали в 07:38. Полностью потушить огонь спасателям удалось в 08:21.

В Красноармейском районе фрагменты БПЛА упали в поле в станице Новомышастовской, вызвав пожар, который быстро потушили. В станице Полтавской обломки дрона попали на территорию элеватора, также произошло небольшое возгорание.

В Выселковском районе при падении обломков в поселке Заречном повредились два дома — выбило стекла и посекло стены осколками. Пострадал припаркованный автомобиль. Пострадавших среди людей нет.

В Калининском районе фрагменты БПЛА повредили контактную сеть железной дороги между станциями Величковка и Ангелинская. Движение организовали на тепловозной тяге, задерживаются семь пассажирских поездов до трех часов, включая маршруты Москва—Анапа, Санкт-Петербург—Новороссийск и Екатеринбург—Анапа.

Режим беспилотной опасности в Краснодарском крае отменили в 07:38.

Нурий Бзасежев