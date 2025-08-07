На реализацию шести проектов в Ростове направят 29 млрд рублей
В Ростове на строительство шести новых производств могут направить 29 мдрд руб. Реализовать эти проекты планируется до 2026 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на городскую администрацию.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
ООО КЗ «Ростсельмаш» построит новый окрасочный комплекс. На это планируется потратить 4,5 млрд руб. Кроме того, на строительство завода по производству цинковых белил и перенос действующих производственных мощностей ООО «Эмпилс-цинк» в Северо-западную промышленную зону Ростова уйдет около 1,1 млрд руб.
В Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Песчанокопском районе появится пять автоматических АЗС, шесть автоматических автомоек — в Ростове, Шахтах и Аксайском районе, а две модульные АЗС — в Тарасовском районе. Всем этим займется ООО «ФЛЭШ». Стоимость проекта составляет 1,1 млрд руб.
Вместе с тем, до 2026 года ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» достроит тракторный завод в Ростове за 13,7 млрд руб. ГК «Бештау» инвестирует в производство компьютерной техники в Ростове 8 млрд руб.