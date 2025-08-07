На реализацию шести проектов в Ростове направят 29 млрд рублей

В Ростове на строительство шести новых производств могут направить 29 мдрд руб. Реализовать эти проекты планируется до 2026 года. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на городскую администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

ООО КЗ «Ростсельмаш» построит новый окрасочный комплекс. На это планируется потратить 4,5 млрд руб. Кроме того, на строительство завода по производству цинковых белил и перенос действующих производственных мощностей ООО «Эмпилс-цинк» в Северо-западную промышленную зону Ростова уйдет около 1,1 млрд руб.

В Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Песчанокопском районе появится пять автоматических АЗС, шесть автоматических автомоек — в Ростове, Шахтах и Аксайском районе, а две модульные АЗС — в Тарасовском районе. Всем этим займется ООО «ФЛЭШ». Стоимость проекта составляет 1,1 млрд руб.

Вместе с тем, до 2026 года ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» достроит тракторный завод в Ростове за 13,7 млрд руб. ГК «Бештау» инвестирует в производство компьютерной техники в Ростове 8 млрд руб.

Мария Хоперская