Apple инвестирует в США еще $100 млрд

Корпорация Apple собирается вложить в американскую экономику дополнительные $100 млрд. Об этом было объявлено 6 августа в Белом доме во время встречи гендиректора Apple Тима Кука с президентом США Дональдом Трампом. Ранее в этом году компания уже объявляла о планах инвестировать в США $500 млрд, теперь общая сумма инвестиций достигла $600 млрд.

Apple заявила, что увеличение инвестиций поможет ей перенести дополнительные производственные мощности в США и изменить цепочки поставок. На вопрос о том, будут ли iPhone целиком производиться в США, господин Кук сказал, что многие компоненты уже производятся на американских предприятиях, в частности полупроводники и стекло для экранов, однако сборка пока что будет осуществляться в других странах.

В условиях, когда Дональд Трамп вводит высокие пошлины на ввоз в США товаров из других стран и требует от американских корпораций развивать производство внутри страны, многие компании уже объявили о масштабных инвестициях в американскую экономику. Кроме Apple, это, например, IBM, пообещавшая инвестировать в производство в США $150 млрд, или Nvidia, которая заявила, что в ближайшие годы произведет в США ИИ-оборудование на $500 млрд.

После заявления о дополнительных инвестициях акции Apple выросли на 5%.

Яна Рождественская