Рынку рекламы прогнозируют рост на 26% после снижения ставки ЦБ

Снижение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 18% может ускорить рост рынка интернет-рекламы на 26% в ближайший год. При снижении ставки до 12–15% рост может достичь 29%. Об этом сказано в исследовании Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Аналитического центра Российской индустрии рекламы (есть у «Ъ»).

Как показал блиц-опрос участников рынка, 86% считают снижение ставки главным условием для увеличения рекламных инвестиций. 57% респондентов назвали важным возможное смягчение регуляторных ограничений, 54% — новые рекламные инструменты. Почти 95% участников опроса ожидают увеличения бюджетов со стороны рекламодателей. 46% уверены, что рост начнется к концу года, 48% — к середине 2026 года. По мнению большинства, инвестиции в рекламу начнут расти уже при ставке в 16–18%.

Наиболее приоритетным для рекламодателей каналом с точки зрения будущих вложений 91% участников рынка считают интернет-рекламу. На втором месте — социальные медиа (43%).

80% опрошенных ожидают дальнейшего снижения ставки в этом году. Следующее заседание совета директоров ЦБ пройдет 12 сентября.

25 июля регулятор снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. При этом на будущее ЦБ сохранил для себя свободу действовать по «инфляционным обстоятельствам». Регулятор считает, что поддерживать жесткие денежно-кредитные условия необходимо продолжительное время, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году.

