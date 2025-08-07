Аксенов: в Крыму нет проблем с питьевой водой

Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму остается стабильной, заявил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в республику ежедневно подается 80 тыс. куб. м из подземных источников.

Глава региона обратил внимание на наполняемость водохранилищ: в наливных — 29,4 млн куб. м, в бассейнах естественного стока — 75,8 млн куб. м.

Для обеспечения питьевой водой Южного берега в республике к 2030 году должны построить еще два водохранилища — Мартовское и Солнечногорское. Запущен капитальный ремонт двух участков Евпаторийского водопровода, для этого выделено 890 млн руб. Общая протяженность ремонтируемых участков — 9 км. Уже заменены 21 км труб в аварийном состоянии.

Ранее проблемы с водоснабжением обсудил с президентом Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин. 29 июля под обстрел попала Верхнекальмиусская фильтровая станция — она снабжала питьевой водой Донецк, Ясиноватую и часть района Макеевка. Сейчас в республике действует потолок цен на воду: 3,5 руб. за л.