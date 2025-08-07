В Казахстане назвали сроки выхода итогового отчета по авиакатастрофе под Актау

Окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау будет готов через несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, сейчас завершается «стадия анализа». «Надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет»,— сказал господин Бозумбаев на пресс-конференции (цитата ТАСС).

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет. Он заявил о планах подать иск к России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета.

