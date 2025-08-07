Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казахстане назвали сроки выхода итогового отчета по авиакатастрофе под Актау

Окончательный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау будет готов через несколько месяцев. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

По его словам, сейчас завершается «стадия анализа». «Надо набраться терпения, через несколько месяцев будет окончательный отчет»,— сказал господин Бозумбаев на пресс-конференции (цитата ТАСС).

Авиакатастрофа случилась 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer-190 летел из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту были пять членов экипажа и 62 пассажира. Погибли 38 человек. В предварительном отчете Минтранса Казахстана говорилось о двух ударах, после которых самолет стал терять высоту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал о внешнем воздействии на самолет. Он заявил о планах подать иск к России в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

Предыдущая фотография
Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Следующая фотография
1 / 11

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Смотреть

Новости компаний Все