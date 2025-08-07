На Кубани по итогам уборки собрали 9,3 млн тонн зерна

В Краснодарском крае завершена уборочная кампания — аграрии собрали 9,3 млн т зерновых, из которых более 7,8 млн т пришлось на пшеницу. Несмотря на то что урожай 2025 года не стал рекордным, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал его «особо ценным», с учетом сложных погодных условий, в которых проходили полевые работы.

Значительную часть сезона южные хозяйства провели в условиях аномальной засухи, особенно заметно отразившейся на северных территориях Кубани. Для поддержки предприятий, оформивших агрострахование, в девяти муниципалитетах был введен режим чрезвычайной ситуации. Это позволяет сельхозпроизводителям претендовать на компенсации и снизить финансовые потери.

Региональные власти подчеркивают, что достигнутые результаты стали возможны благодаря усилиям всех участников кампании — от селекционеров до механизаторов.

