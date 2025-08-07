Роспотребнадзор разрешил купание на пляже вблизи Краснодара

Роспотребнадзор снял ограничения для отдыхающих на пляже Комсомольского парка в Динском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования воды. По результатам проб, отобранных в реке Кочеты, патогенных организмов не выявили. Кроме того, в районе снизилась температура воздуха, а биологические показатели воды пришли в норму.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что пляжи Сочи, Геленджика, Туапсе и Новороссийска соответствуют санитарным требованиям. Все учреждения отдыха на побережье получили санитарно-эпидемиологические заключения для работы.

Анна Гречко