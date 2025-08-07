Семь поездов задержаны из-за падения БПЛА на Кубани

Утром в четверг, 7 августа, около 5:12, на перегоне между станциями Величковка и Ангелинская (участок Тимашевская — Разъезд 9 км) Краснодарского края было зафиксировано отключение контактной сети в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, передает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с аварией движение поездов на данном участке временно организовано с использованием тепловозной тяги. По информации перевозчика, задержки в расписании затронули семь пассажирских составов, следующих по южному направлению. В числе задержанных поездов — №289 Екатеринбург — Анапа, №11 Москва — Анапа, №121 Санкт-Петербург — Новороссийск, №473 Смоленск — Симферополь, №97 Москва — Симферополь, №507 Ижевск — Новороссийск и №255 Сосногорск — Анапа. Максимальное время отклонения от графика достигает трех часов.

Актуальная информация о движении доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по телефону круглосуточной службы поддержки.

Вячеслав Рыжков