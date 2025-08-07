Продажи китайских автомобилей с пробегом в Петербурге за полгода выросли на 69%

За первую половину текущего года в Петербурге было реализовано 6 088 легковых и легких коммерческих автомобилей китайских брендов. Таким образом продажи б/у машин из Китая в городе выросли на 69% по отношению к первому полугодию 2024 года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автомаркетолог».

Как в свою очередь, отмечает автоэксперт Денис Гаврилов, доля китайских автомобилей в структуре продаж на вторичном рынке Петербурга за шесть месяцев 2025 года составила 7,4% против 4,1% за аналогичный период прошлого года.

При этом на 88% по сравнению с первой половиной 2024-го вырос объем продаж китайских автомобилей возрастом до трех лет. Доля таких машин в структуре реализации автомобилей с пробегом из Китая в Петербурге составила 75% (по итогам первой половины прошлого года — 68%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на машины старше 15 лет приходится 34% от общего автопарка. Автомобилей соответствующего возраста в городе на Неве сейчас немногих больше 550 тысяч.

Андрей Цедрик