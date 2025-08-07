Авторынок сокращает отрыв

Продажи новых легковых автомобилей в июле побили пятитысячный барьер, показав лучший результат с начала года. К прошлому месяцу число регистраций выросло на 24%, а к июлю прошлого года просело всего на 14%. Эксперты полагают, что позитивная динамика на рынке связана со снижением ставок по депозитам, небывалыми скидками и кредитными программами у дилеров, а также более активным поведением некоторых брендов. В третьем квартале продажи продолжат расти, при этом не исключается сценарий, что к концу сентября рынок может столкнуться с дефицитом и подорожанием по целому ряду наиболее востребованных моделей.

Количество поставленных на учет новых легковых авто в Петербурге в июле впервые с начала года превысило 5 тысяч единиц. По данным «Автостат Инфо», в городе был продан 5651 автомобиль, что на 24% больше, чем в мае этого года и на 14% меньше прошлогоднего июльского показателя.

В топе ожидаемо Haval с проданными 839 авто против 698 ед. в июне, Lada с 718 машинами против 616 ед. и Chery с 561 авто против 475 ед., реализованными месяцом ранее. Продажи также увеличились у Geely (470), Changan (447), Belgee (364), Jetour (204), Gac (174) и других производителей. Особо заметен рост у китайского BAIC, который за месяц продал 109 авто, что равнозначно всему объему реализации марки в городе за год. Также в Петербурге был продан один Aurus.

Среди моделей в топ-5 спрос распределился между Haval Jolion (284), Belgee X50 (245), Changan Uni-s (237), Lada Vesta (195) и Chery Tiggo 7 Pro Max (196).

Всего же за первое полугодие в агломерации количество новых регистраций составило 31 997 новых легковых машин: 24 810 в Петербурге и 7 187 в Ленобласти.

Динамика выданных автокредитов в Петербурге за полгода ухудшилась, как и в целом по РФ. В сравнение с двумя кварталами 2024 года в этом году объем выданных займов на авто в городе сократился более чем в половину — с 67,4 млрд руб. до 37,3 млрд руб., следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Собеседники «Ъ-СПб» на рынке связывают падение выдачи автокредитов с ростом ставок и утилильсбора.

Вместе с тем, по данным еКредит (входит в Авто.ру), в июле средняя ставка по автокредитам на новые авто в Петербурге составила 8,4% (против 10,7% в мае и 8,8% в июне). В среднем по России ставка на новые авто составляет 10%.

Такая динамика ставок обусловлена активными программами субсидирования автокредитов со стороны автопроизводителей. Благодаря этому ежемесячный платеж по кредиту становится более доступным для клиентов, что особенно важно для сегмента новых автомобилей — именно здесь большая часть сделок проходит с привлечением заемных средств, говорит руководитель сектора продаж Авто.ру в Санкт-Петербурге Анатолий Орленко.

По мнению автоэксперта Дениса Гаврилова, сокращение отрыва продаж на авторынке год к году связано с продолжающимися акциями и скидками от дистрибьюторов и дилеров, которые таким образом расчищают накопившиеся стоки. Также на сокращение отрыва от прошлогоднего июльского показателя повлияло более активное развитие (представленность, количество моделей и пр.) некоторых брендов, в первую очередь, речь идет о Belgee и Solaris.

Кроме того, укрепление рубля поспособствовало увеличению продаж у некоторых брендов, которые поставляются в страну параллельным импортом, в частности, BMW, Mercedes и Toyota, говорит эксперт.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что на рост продаж авто в июле повлияло снижение ставок по депозитам, небывалые скидки и кредитные программы у дилеров, а также пришедшее в широкие массы населения осознание, что скорого возврата ушедших из страны брендов ждать бессмысленно.

«Скажу откровенно: никто из известных мне экспертов не ожидал таких результатов июля. Отложенный спрос проявил себя немного раньше наших ожиданий»,- говорит господин Слуцкий.

В сентябре разница год к году по продажам новых авто в Петербурге может составить около 25%, прогнозирует Денис Гаврилов, давая отсылку к результатам сентября-октября прошлого года, когда из-за повышения утилизационного сбора объемы реализации машин достигали рекордных 7,7 и 7,6 тыс. машин соответственно.

Ноябрь и декабрь покажут сокращение в пределах 10–15%, но не такое сильное, как будет наблюдаться в сентябре-октябре, отмечает эксперт.

Сергей Орленко считает, что ожидать продолжения роста регистраций автомобилей в Петербурге вполне обоснованно, уточняя, что во втором полугодии вероятно повышение среднемесячных показателей первой половины года примерно на 20%.

Роман Слуцкий также высказывает мнение, что спрос на новые автомобили в ближайшие месяцы будет расти и к концу третьего квартала рынок может столкнуться с дефицитом и подорожанием по целому ряду наиболее востребованных моделей.

