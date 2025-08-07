К медиагруппе «Красный квадрат» поданы иски на 130 млн рублей

В Арбитражный суд Москвы поданы иски к медиагруппе «Красный квадрат» от четырех поставщиков профессионального оборудования для меропориятий (шоу, концертов и телепередач). Общая сумма претензий составляет 132 млн руб, обнаружил «Ъ» в картотеке.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», «Красный квадрат» обвиняют в неисполнении обязательств строительного порядка и по договорам проката.

8 июля иск на медиагруппу подало ООО «Шоусервис» (участвовало в организации «Новогоднего огонька» на «Первом канале», съемках телепрограммы «Ледниковый период. Дети», инаугурации президента РФ) и связанные с ним организации, сумма требований — 17 млн руб. 9 июля — ООО «Лайтмастер» (среди проектов — концерт Ленни Кравица в 2019 году и «Кинотавр») на сумму 58 млн руб. 11 июля — ИП Беликов Михаил Геннадиевич на 30 млн руб. 21 июля — ООО «Стэдж Шоу» на 27 млн руб.

ООО «Красный квадрат» занимается как производством проектов для федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», ТНТ, СТС и др.), так и развитием собственной анимационной студии, мультимедийных спектаклей, мюзиклов, ледовых и цирковых шоу. 100% компании принадлежит Аркадию Ротенбергу. Выручка за прошлый год составила 6,4 млрд руб. при чистой прибыли в 192,9 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 4,7 млрд руб., а чистая прибыль составляла 56,4 млн руб.,

