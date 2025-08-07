Шоу прошло в суд

Четыре крупных поставщика оборудования для мероприятий и съемок пытаются взыскать с медиагруппы «Красный квадрат» более 130 млн руб. Участники рынка обращают внимание, что сумма подобных исков обычно варьируется от 5 млн до 10 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Четыре поставщика профессионального оборудования для мероприятий (шоу, концерты, телепередачи) в июле подали в Арбитражный суд Москвы иски к медиагруппе «Красный квадрат», обнаружил “Ъ” в картотеке. Общая сумма претензий превышает 130 млн руб. Все заявления были приняты к производству, заседания по ним назначены на середину августа и сентябрь. «Красный квадрат» обвиняют в неисполнении обязательств как по договорам проката, так и строительного подряда, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Красный квадрат» занимается как производством проектов для федеральных телеканалов («Первый канал», «Россия 1», ТНТ, СТС и др.), так и развитием собственной анимационной студии, мультимедийных спектаклей, мюзиклов, ледовых и цирковых шоу. Выручка ООО за прошлый год составила 6,4 млрд руб. при чистой прибыли в 192,9 млн руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 4,7 млрд руб., чистая прибыль составляла 56,4 млн руб., 100% ООО принадлежит Аркадию Ротенбергу.

Истцами выступают ООО «Шоусервис» (участвовало в организации «Новогоднего огонька» на «Первом канале», съемках телепрограмм «Ледниковый период. Дети», инаугурации президента РФ и др.) и связанные с ним организации. А также ООО «Лайтмастер» (одна из старейших компаний по прокату светового оборудования; среди проектов — концерт Ленни Кравица в 2019 году, «Кинотавр») и ООО «Стэдж Шоу». Иск от «Шоусервиса» был зарегистрирован 8 июля, сумма требований составляет 17 млн руб., от «Лайтмастера» — 9 июля (58 млн руб.), от «Стэдж Шоу» — 21 июля (27 млн руб.).

Параллельно с «Красного квадрата» также хочет взыскать средства индивидуальный предприниматель Беликов Михаил Геннадиевич. Соответствующий иск на 30 млн руб. был зарегистрирован 11 июля. Основными видами деятельности ИП указаны прокат телевизоров, устройств видеозаписи, а также торговля телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Сам господин Беликов также является владельцем 90% в ООО «Ивент Айти Солюшенс», которое называет себя «лидером по предоставлению организаторам крупных мероприятий» комплекса услуг. Среди них — электронная регистрация и аккредитация, аренда и сопровождение профессиональной оргтехники. В «Красном квадрате» не ответили на запрос “Ъ”, связаться с Михаилом Беликовым не удалось, представитель «Шоусервиса» и «Лайтмастера» отказался от комментариев.

33 процента составил рост среднего чека при покупке билетов на культурные мероприятия по итогам первого полугодия 2025 года, по данным «Яндекс Афиши».

Рынок офлайн-развлечений по итогам прошлого года составил 227 млрд руб., увеличившись на 20% год к году, отмечали аналитики OKS Labs. Из них 10 млрд руб. сегменту принесли продажи билетов на шоу. По итогам этого года агентство прогнозирует, что показатель составит 265 млрд руб., что выше показателей января--декабря 2024 года на 17%. В результате сегмент «шоу» обещает показать оборот в 12 млрд руб. Основные причины роста — увеличение посещаемости, а также стоимости билетов за счет инфляции и издержек.

Сами иски подрядчиков к «Красному квадрату», возможно, связаны либо с неоплатой оказанных услуг, либо с порчей оборудования, не исключают собеседники “Ъ” среди организаторов мероприятий: «В первом случае компании были вынуждены подать заявления в суд, чтобы истребовать полагающуюся им сумму. Тогда дело еще можно решить с помощью мирного соглашения, если "Красный квадрат" все же выплатит все по договору». Саму сумму требований истцов источники называют «высокой», поскольку обычно в таких делах диапазон требований варьируется от 5 млн до 10 млн руб.

Юлия Юрасова