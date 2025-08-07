Дума хочет увеличить компенсацию за испорченные или украденные в самолете вещи

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности авиакомпаний за порчу и утрату ручной клади. Сейчас перевозчик должен выплатить пострадавшему пассажиру компенсацию до 11 тыс. руб. Депутаты предлагают поднять эту планку до 10 МРОТ — около 224 тыс. руб. Они считают, что это мотивирует бортпроводников внимательнее следить за вещами. Авиакомпании возражают, что экипаж отвечает только за безопасность полета, а с кражами и повреждениями ручной клади должна разбираться полиция.

Законопроект с поправками к ст. 119 Воздушного кодекса РФ внесли глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), депутат Нина Останина (КПРФ) и внефракционный глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. В пояснительной записке сказано, что пассажиры с «крупногабаритной ручной кладью» кладут ее на любые свободные полки в салоне, рискуя «повредить или испачкать» чужие вещи. В таких случаях «не всегда получается определить виновника порчи имущества».

В первой редакции Воздушного кодекса РФ (принят в 1997 году) был закреплен именно такой максимальный размер выплат за утрату и порчу ручной клади — 10 МРОТ. Однако в 2007 году Госдума изменила потолок выплат, установив сумму в 11 тыс. руб.

