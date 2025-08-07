Ручную кладь загружают поправками

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности авиакомпаний за порчу и утрату ручной клади. Сейчас перевозчик должен выплатить пострадавшему пассажиру компенсацию — максимум 11 тыс. руб. Депутаты предлагают резко поднять эту планку до 10 МРОТ — около 224 тыс. руб. Они считают, что это мотивирует бортпроводников внимательнее следить за вещами пассажиров. Авиакомпании возражают, что экипаж должен отвечать только за безопасность полета, а с кражами и повреждениями ручной клади пусть разбирается полиция. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что депутатам стоит обратить внимание на более актуальную проблему — низкие компенсации за утрату багажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Законопроект с поправками к ст. 119 Воздушного кодекса РФ внесли в Госдуму глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова (СРЗП), депутат Нина Останина (КПРФ) и внефракционный глава парламентского комитета по труду Ярослав Нилов. В п. 1.3 упомянутой статьи говорится об ответственности авиаперевозчика за порчу и утрату ручной клади пассажиров. Сейчас максимальный размер компенсации составляет 11 тыс. руб. Депутаты предлагают повысить его до 10 МРОТ (около 224 тыс. руб. в 2025 году).

В пояснительной записке говорится, что пассажиры с «крупногабаритной ручной кладью» кладут ее на любые свободные полки в салоне, рискуя «повредить или испачкать» чужие вещи. В таких случаях «не всегда получается определить виновника порчи имущества».

По логике депутатов, ужесточение финансовой ответственности перевозчиков заставит стюардов внимательнее следить за размещением ручной клади на полках.

Отметим, что в первой редакции Воздушного кодекса РФ (принят в 1997 году) был закреплен именно такой максимальный размер выплат за утрату и порчу ручной клади — 10 МРОТ. Но в 2007 году Госдума изменила потолок выплат, установив сумму в 11 тыс. руб.

Опрошенные “Ъ” перевозчики от официальных комментариев воздержались. Однако источники “Ъ” в авиакомпаниях возмущены «очередным депутатским популизмом». Собеседник “Ъ” из авиакомпании, входящей в топ-5 на рынке, указывает: бортпроводники в первую очередь должны обеспечивать безопасность полета и комфорт пассажиров. «Ответственность за сохранность ручной клади лежит на самом пассажире, а авиакомпания несет ответственность только за зарегистрированный багаж,— говорит он.— Возникает масса практических вопросов: кто и как будет проверять целостность ручной клади, оформлять опись, фиксировать ее состояние на гейте?» Новые обязанности неизбежно приведут к увеличению времени обслуживания рейсов, считает собеседник “Ъ”, что нарушит «слаженность наземных процессов» и в итоге приведет к росту затрат перевозчиков и увеличению цены на авиабилеты.

Ни одна авиакомпания не сможет гарантировать пассажиру, что ручная кладь будет размещаться строго над ним, напоминает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин. Более того, при нехватке мест на полках вещи могут отправить в багажный отсек. В целом же ручная кладь крайне редко пропадает в салоне самолета, говорит эксперт — как правило, это происходит в результате краж: «Во всем мире есть воры, которые обчищают чужие сумки на дальнемагистральных рейсах». Так, до пандемии были распространены хищения на рейсах иностранных авиакомпаний из Китая в Европу, вспоминает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Проблема потребовала вмешательства китайского МИДа, после чего полиция значительно усилила проверку пассажиров этих рейсов. Поэтому такие инциденты лежат в зоне ответственности правоохранительных органов, считают оба эксперта. В Европе ответственность за вещи несет исключительно пассажир и авиакомпания не компенсирует ему утерю или порчу ручной клади, добавляет господин Ланецкий.

Сейчас для россиян намного актуальнее проблема с низкими компенсациями за порчу или утрату багажа, считает Илья Шатилин.

Такие случаи происходят достаточно часто, и обычно они связаны с воровством грузчиков. Тем не менее закон устанавливает ответственность авиакомпании в размере не более 600 руб. за 1 кг. В результате пассажир может получить выплату «фактически в размере стоимости пустого чемодана».

Эксперт признает, что повышение такой компенсации будет непростым — ведь необходимо будет закрепить порядок определения стоимости потерянных вещей. Скорее всего, пассажиру придется заранее декларировать состав своего багажа и указывать его ценность. «И понятно, что перевозка багажа с объявленной ценностью как услуга будет стоить дороже, чем просто перевозка багажа»,— подчеркивает господин Шатилин. Однако этот вопрос должен рассматриваться депутатами как более актуальный, уверен эксперт.

Александр Воронов, Айгуль Абдуллина