Крымский мост открыли для движения транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил в 7:45 информационный центр об оперативной ситуации на подходах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Переправу перекрыли в 2:08. Более пяти часов автомобилисты ожидали возобновления движения. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1470 транспортных средств. Время ожидания составляет около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов.

По данными Минобороны РФ, российские системы противовоздушной обороны за ночь с 6 на 7 августа уничтожили 82 украинских беспилотника над девятью регионами страны и акваториями двух морей. Над территорией Крыма уничтожили 11 дронов, над Черным морем — 8. Кроме того, в Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров.

Лия Пацан