Теннисист Хачанов вышел в финал турнира ATP в Торонто

Карен Хачанов обыграл представителя Германии Александра Зверева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто. Игра продлилась 2 часа 52 мин и закончилась со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. В финале он сыграет с американцем Беном Шелтоном.

29-летний Хачанов вышел в финал турнира категории Masters впервые с 2018 год. В случае победы он поднимется в рейтинге ATP с 20 строчки на 8-ю и станет первой ракеткой России. Сейчас лучшим российским теннисистом является Андрей Рублев, занимающий 11 строчку.

На счету Хачанова семь побед на турнирах под эгидой ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в одиночном разряде.

Турнир в Торонто проводится на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $9,2 млн, они завершатся 7 августа.

Подробности — в материале «Ъ» «Приближение к десятке».