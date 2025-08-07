Обломки дронов вызвали пожары в Красноармейском районе

Обломки беспилотного летательного аппарата упали в двух станицах Красноармейского района, сообщает оперштаб региона.

В станице Новомышастовской фрагменты дрона рухнули в поле, что привело к возгоранию. Пожар ликвидировали. В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора и вызвали небольшое возгорание. Огонь потушили до приезда пожарных.

На месте происшествий работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Пострадавших нет.

Лия Пацан