Над Краснодарским краем сбили девять дронов ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 6 на 7 августа уничтожили 82 украинских беспилотника над девятью регионами страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Операция по перехвату дронов продолжалась с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 31 единица — было сбито над акваторией Азовского моря.
Над территорией Крыма дежурные средства ПВО уничтожили 11 дронов, в Ростовской области — 10. В Краснодарском крае перехватили 9 беспилотников, над Черным морем — 8.
Волгоградская область подверглась атаке 7 украинских БПЛА. В Белгородской области зафиксировано уничтожение 4 дронов. По одному беспилотнику сбили над территориями Курской и Орловской областей.
Все перехваченные аппараты относились к категории беспилотных летательных средств самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.