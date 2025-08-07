Над Краснодарским краем сбили девять дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за ночь с 6 на 7 августа уничтожили 82 украинских беспилотника над девятью регионами страны и акваториями двух морей. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Операция по перехвату дронов продолжалась с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 31 единица — было сбито над акваторией Азовского моря.

Над территорией Крыма дежурные средства ПВО уничтожили 11 дронов, в Ростовской области — 10. В Краснодарском крае перехватили 9 беспилотников, над Черным морем — 8.

Волгоградская область подверглась атаке 7 украинских БПЛА. В Белгородской области зафиксировано уничтожение 4 дронов. По одному беспилотнику сбили над территориями Курской и Орловской областей.

Все перехваченные аппараты относились к категории беспилотных летательных средств самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Лия Пацан